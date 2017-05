Advocaat mist bekerfinale met Fenerbahçe na bizarre penaltyserie

Na de reguliere speeltijd stond het 2-2 in Istanbul, net als in de heenwedstrijd. Aangezien er in de daaropvolgende verlenging niet meer werd gescoord, waren beide ploegen veroordeeld tot een strafschoppenserie.

Er waren liefst 26 penalty's nodig om een winnaar te bepalen. Onder anderen beide keepers misten hun strafschop in de zenuwslopende reeks.

Het was uiteindelijk Souza die de vierde en tevens beslissende penalty miste namens Fenerbahçe, waardoor Istanbul Basaksehir naar de finale gaat. Op 31 mei is Konyaspor de tegenstander.

Fenerbahçe begon met Jeremain Lens en Robin van Persie aan de bekerwedstrijd in eigen huis. Beide spelers waren in de reguliere speeltijd belangrijk met een assist. Van Persie werd in de negentigste minuut naar de kant gehaald. Lens speelde de hele wedstrijd en benutte nog een strafschop in de penaltyserie.

Oranje

Door de bekeruitschakeling kan Advocaat mogelijk eerder beginnen aan zijn nieuwe baan als bondscoach van het Nederlands elftal.

Fenerbahçe werkt op 4 juni nog wel de laatste competitiewedstrijd af tegen Adanaspor, maar de ploeg van Advocaat speelt nergens meer voor. Het is nog niet bekend wanneer de Hagenaar precies begint bij Oranje.

Het Nederlands elftal treft op diezelfde dag Ivoorkust in een oefeninterland. Vijf dagen later staat het WK-kwalificatieduel met Luxemburg op het programma.