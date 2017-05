AS Monaco pakt eerste landstitel in zeventien jaar, Juventus wint beker

Bij AS Monaco-Saint Etienne zorgde Kylian Mbappé na negentien minuten voor de openingstreffer. Voor de 18-jarige aanvaller was het zijn vijftiende competitiedoelpunt dit seizoen.

Valere Germain deed in blessuretijd nog een duit in het zakje in Stade Louis II: 2-0. Monaco heeft dit seizoen al 104 doelpunten gemaakt in de Ligue 1.

Door de 2-0 zege staat Monaco zes punten voor op naaste belager Paris Saint-Germain, dat die achterstand met nog een wedstrijd te gaan niet meer goed kan maken. De Parijzenaren werden de afgelopen vier jaar kampioen.

De eerste landstitel in zeventien jaar voor Monaco is tevens het achtste kampioenschap in de historie van de club.

Monaco werd vorige week nog door Juventus uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. In 2004 reikten de 'Monegasken' nog tot de finale van het miljoenenbal.

Juventus

Juventus veroverde ten koste van Lazio de Coppa Italia. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri zegevierde in Stadio Olimpico met 2-0 tegen de ploeg van Stefan de Vrij en Wesley Hoedt.

Na 25 minuten zat Juventus al op rozen. Dani Alves had na twaalf minuten voor de openingstreffer gezorgd, waarna Leonardo Bonucci ruim tien minuten later de marge naar twee vergrootte.

Bij Lazio speelde De Vrij de hele wedstrijd, terwijl Hoedt negentig minuten op de bank bleef. Juventus kan zich zondag ook verzekeren van de landstitel. De 'Oude Dame' heeft aan een thuiszege op Crotone genoeg voor het kampioenschap.

Daarnaast speelt Juventus op zaterdag 3 juni nog de Champions League-finale tegen Real Madrid.

