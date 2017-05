AZ en FC Utrecht beginnen play-offs met overtuigende uitzeges

Het duel tussen FC Groningen en AZ ging lang gelijkop, maar het waren de bezoekers die na 45 minuten op voorsprong kwamen. Alireza Jahanbakhsh schoot fraai binnen op aangeven van Jonas Svensson.

Wout Weghorst leek na 66 minuten voor de beslissing te zorgen, maar twee minuten na de 0-2 deed Jesper Drost al iets terug. De middenvelder werkte de bal ietwat gelukkig achter doelman Tim Krul.

In de slotfase was het alsnog AZ dat de marge weer naar twee vergrootte. Calvin Stengs krulde de bal fraai in de linkerhoek en tekende zo voor zijn eerste treffer namens AZ. Weghorst deed in blessuretijd zelfs nog een duit in het zakje door de bal van dichtbij hoog in het doel te werken: 1-4.

FC Groningen, dat zich als nummer acht voor de play-offs plaatste, wacht dan ook een bijzonder lastig karwei voor de return. Het duel in Alkmaar wordt zaterdagavond afgewerkt.

FC Utrecht

Eerder op de avond verschafte FC Utrecht zich al een prima uitgangspositie. De Domstedelingen wonnen de heenwedstrijd in de eerste ronde van sc Heerenveen: 1-3.

FC Utrecht, dat zich als nummer vier op de ranglijst plaatste voor de play-offs, kende een droomstart in het Abe Lenstra Stadion. Na twintig minuten stond het al 0-2.

Sofyan Amrabat krulde na een kwartier spelen op fraaie wijze de openingstreffer binnen. Voor de middenvelder was het pas zijn eerste doelpunt in dienst van FC Utrecht. Vijf minuten later vergrootte Yassin Ayoub de feestvreugde bij Utrecht. De middenvelder kopte de bal uit een corner van Zakaria Labyad achter doelman Erwin Mulder.

Bij Heerenveen was Stijn Schaars het dichtst bij een doelpunt in de eerste helft, maar de middenvelder schoot wild naast na een afgemeten voorzet van Sam Larsson.

Trainer Jurgen Streppel van Heerenveen greep na 45 minuten in door Jerry St. Juste uit het veld te halen voor de pas 16-jarige Kik Pierie. De verdediger mag zich daardoor de jongste Heerenveen-speler ooit in de Eredivisie en play-offs noemen.

Ödegaard

De Friezen zochten in de tweede helft meer het doel van FC Utrecht op en kregen diverse kansen op de aansluitingstreffer. Die viel uiteindelijk na 62 minuten. Real Madrid-huurling Martin Ödegaard schoof de bal binnen en tekende daarmee voor zijn eerste treffer in dienst van Heerenveen.

De thuisploeg hield het initiatief in de wedstrijd en had de gelijkmaker moeten aantekenen na grote kansen voor Larsson en Stefano Marzo. Het was echter FC Utrecht dat de score uitbreidde via Sébastien Haller, die deze week bekendmaakte naar Eintracht Frankfurt te vertrekken.

De Franse spits kreeg een voorzet van Richairo Zivkovic achter zich, maar werkte de bal met zijn hak alsnog op geweldige wijze in het doel.

Heerenveen ontkwam zelfs nog aan de 1-4 nadat een fraaie kopbal van Zivkovic op de paal belandde. De ploeg van Streppel moet zaterdag in de return in De Galgenwaard hoe dan ook aan de bak om kans te houden op een Europees ticket.