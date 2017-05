Van Geel verwacht dat gestopte Kuijt hem opvolgt als technisch directeur

"We zijn enorm blij dat we iemand met zijn ervaring en instelling voor de club kunnen behouden. Ik ga Dirk opleiden en kan me zomaar voorstellen dat hij mij op termijn opvolgt", aldus Van Geel op de site van Feyenoord.

Kuijt maakte woensdag bekend dat hij na negentien jaar een punt zet achter zijn loopbaan. De routinier maakte afgelopen zondag nog een hattrick tegen Heracles Almelo (3-1), waardoor Feyenoord de eerste titel sinds 1999 pakte.

"We zijn Dirk echt ongelofelijk dankbaar voor wat hij voor Feyenoord heeft betekend de afgelopen twee jaar", vervolgt Van Geel. "Met zijn instelling, professionaliteit en passie heeft hij enorm veel toegevoegd. In de kleedkamer, op het veld én daarbuiten."

Opleidingen

Kuijt gaat de komende periode opleidingen volgen die gericht zijn op sportmanagement. Van Geel neemt de rol van mentor op zich om de Katwijker op een dergelijke positie voor te bereiden.

"Dat de club mij wil behouden, is een prachtige blijk van waardering", zegt Kuijt. "Ik kijk er naar uit om te leren van Martin van Geel en me te gaan voorbereiden op een positie in het technisch management van Feyenoord."