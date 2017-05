Eredivisie blijft bestaan uit 18 clubs na mislukt overleg over nieuwe opzet

Dat meldt Voetbal International woensdag.

Voor een verandering van de opzet van competitie moesten vijftien van de achttien clubs instemmen met het plan, maar volgens VI waren slechts acht clubs voor de nieuwe opzet, tien clubs stemden tegen.

Feyenoord voegde zich op het laatste moment bij het rijtje van clubs dat tegen een nieuwe opzet is. De Rotterdamse club heeft bezwaren omdat er geen afspraken zijn gemaakt over een verbod op kunstgras.

Willem II, Excelsior, Sparta, NEC, Roda JC, Go Ahead Eagles, FC Groningen, Heracles Almelo en ADO Den Haag zijn ook tegen het plan. Directeur Berry van Gool bevestigt aan het Brabants Dagblad dat Willem II een van de tegenstemmers was.

Vangnet

De Eredivisieclubs, verenigd in de Eredivisie CV, praatten al maanden over een nieuwe, kleinere competitie met play-offs om het kampioenschap, naar Belgisch voorbeeld. Het zou volgens berekeningen bijna 50 miljoen euro aan extra inkomsten per jaar opleveren.

Voor de clubs die zouden degraderen zou een financieel vangnet komen, dat moest worden bekostigd door de clubs die Europees voetbal speelden. Een andere verdeling van het tv-geld gaat nu ook niet door.

Modellen

Na een tweedaagse vergadersessie in Wageningen half maart bleven drie modellen over. Handhaving van de huidige opzet, met play-offs voor Europees voetbal en play-offs om promotie/degradatie met clubs uit de Jupiler League, was een van die voorstellen.

Bij het tweede voorstel plaatsten de bovenste zes op de ranglijst na 34 wedstrijden zich voor een kampioenspoule, waarin alle clubs het nog één keer tegen elkaar opnemen. De andere twaalf clubs zouden onderling vechten om Europees voetbal en tegen degradatie naar de Jupiler League.

In het derde model werd de Eredivisie verkleind tot zestien clubs en kwalificeerden de bovenste zes zich ook voor een kampioenspoule, waarin nog een dubbel programma zou worden afgewerkt. De overige tien zouden dan strijden om handhaving en een Europees ticket.

Dat voorstel bleef als laatste optie over, maar de vereiste meerderheid werd niet gehaald.