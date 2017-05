Ajacied Younes in Duitse selectie voor Confederations Cup

Younes werd nog niet eerder geselecteerd voor de 'Mannschaft'. Wel speelde hij achttien wedstrijden voor Jong Duitsland. De 23-jarige vleugelspeler maakte dit seizoen drie goals in 29 competitiewedstrijden voor Ajax.

Zoals verwacht laat Löw een aantal ervaren internationals thuis. Onder anderen Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Marco Reus en Mario Gomez krijgen een zomer rust. Dat geeft de ruimte aan Younes en nog vijf debutanten.

"Amin Younes is sterk in de één-tegen-één-duels en is gevaarlijk voor het doel", verklaarde Löw op een persconferentie in Frankfurt.

Younes reageeerde zelf verheugd op Twitter: "Ik ben erg blij met deze kans en ik zal alles geven. Geweldig om bij mijn eerste A-selectie zoveel oude vrienden te treffen."

Younes is de eerste Eredivisiespeler ooit die geselecteerd is voor Duitsland. Het kwam al wel voor dat spelers eerst voor (West-)Duitsland speelden en daarna in de Eredivisie: Paulo Rink (Vitesse), Heiko Westermann (Ajax), Arno Steffenhagen (Ajax) en Helmut Rahn (SC Enchede).

Tussenstation

Volgens Löw is de Confederations Cup "een tussenstation en een warming-up voor het WK van volgend jaar".

"Sommige spelers zijn bewust gespaard, omdat het doel in 2018 boven alles staat. We gaan met een selectie vol perspectief naar de Confederations Cup. Deze spelers krijgen de gelegenheid en tijd om te wennen aan het Duitse team."

Gastland

De Confederations Cup wordt traditioneel een jaar voor het WK gehouden in het land dat het mondiale eindtoernooi organiseert. Duitsland mag als regerend wereldkampioen meedoen, terwijl Rusland als gastland een ticket kreeg. De overige zes deelnemers zijn de continentale kampioenen.

Duitsland zit in een poule bij Australië, Chili en Kameroen. De andere poule bestaat uit Rusland, Nieuw-Zeeland, Portugal en Mexico.

Het openingsduel tussen Rusland en Nieuw-Zeeland is op 17 juni in Sint-Petersburg. De finale is op 2 juli, ook in het nieuwe stadion van Zenit.

Vier jaar geleden schreef gastland Brazilië de Confederations Cup op zijn naam door in de door Björn Kuipers gefloten finale in Rio de Janeiro met 3-0 te winnen van Spanje.

Volledige selectie Duitsland voor Confederations Cup:

Keepers: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain).

Verdediging: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (1. FC Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (AS Roma), Niklas Süle (1899 Hoffenheim).

Middenveld/Aanval: Julian Brandt (Schalke 04), Emre Can (Liverpool), Kerem Demirbay (1899 Hoffenheim), Diego Demme (RB Leipzig), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Leroy Sané (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (1899 Hoffenheim), Timo Werner (RB Leipzig), Amin Younes (Ajax).

Mexico

De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio onthulde woensdag een voorselectie voor de Confederations Cup, voor oefenduels met Kroatië (27 mei) en Ierland (1 juni) en WK-kwalificatiewedstrijden tegen Honduras (8 juni) en de VS (11 juni).

PSV'ers Hector Moreno en Andres Guardado zitten bij de 32 namen. Voor de Confederations Cup zullen er nog negen spelers moeten afvallen.