KNVB introduceert keurmerk voor zaakwaarnemers

In de huidige situatie kan iedereen zich spelermakelaar noemen. Voorheen moesten zaakwaarnemers eerst een examen afleggen, maar die regel werd in 2015 door de FIFA afgeschaft.

"Spelers, clubs en ook trainers kunnen met het keurmerk afleiden welke organisaties staan voor een bepaalde kwaliteit en integriteit", zegt Mark Boetekees, bestuurssecretaris van de KNVB, woensdag op de website van de bond.

"Het feit dat we het keurmerk samen met belangenorganisaties van spelers en zaakwaarnemers in het voetbal hebben opgesteld, zegt iets over het belang hiervan. Nederland is met de introductie van een keurmerk een voorloper in Europa."

Ongewenste situatie

Louis Everard, directeur van spelersvakbond VVCS: "Het afschaffen van het examen heeft geleid tot een forse groei van het aantal intermediairs. Het lijkt dan logisch dat de gemiddelde kwaliteit van de intermediairs terugloopt."

"Dat is voor de spelers een ongewenste situatie. Met de eisen voor het keurmerk zal juist sprake zijn van een kwaliteitsinput. Een prima ontwikkeling dus."

Voorwaarden van het keurmerk zijn onder meer dat zaakwaarnemers minimaal één kennisbijeenkomst per jaar bijwonen en dat zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ook komt er een gedragscode voor zaakwaarnemers.