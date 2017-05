Stam kijkt uit naar 'wedstrijd van 200 miljoen' met Reading

Die wedstrijd wordt in Engeland de '170 million pound game' (omgerekend bijna 200 miljoen euro) genoemd, naar de geschatte extra inkomsten die promotie naar de Premier League met zich meebrengt. Vooral dankzij de torenhoge tv-gelden is spelen op het hoogste niveau zeer lucratief.

Reading had dinsdag genoeg aan een 1-0 zege op Fulham, nadat de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs in een 1-1 gelijkspel eindigde. Huddersfield Town of Sheffield Wednesday zal de tegenstander zijn in de eindstrijd op 29 mei.

"We hebben enorm hard gewerkt om hier te komen", zegt Stam tegen de BBC. "Soms draait het niet om goed voetbal, maar om de resultaten."

Trots

De 46-jarige Stam is bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, nadat hij jarenlang bij Ajax werkte. Eerst was Stam assistent van Frank de Boer en daarna nam hij Jong Ajax onder zijn hoede.

"We zijn trots op onze prestaties tot dusver. Het is geweldig om de finale op Wembley te mogen spelen. Tijdens mijn actieve carrière ben ik daar ook geweest", aldus de 67-voudig international van Oranje.

"Er staat veel op het spel voor de club. Het kan een nerveuze wedstrijd worden, dat zullen we goed moeten managen."

Huddersfield Town en Sheffield Wednesday spelen woensdag voor de tweede keer tegen elkaar. Het eerste duel in Huddersfield eindigde in 0-0. "Het wordt een zware wedstrijd, of we nu tegen Huddersfield of Sheffield spelen", denkt Stam.

Reading speelde in 2007/2008 en 2012/2013 in de Premier League, maar degradeerde steeds na één seizoen.