Vrijwilliger op non-actief na meldingen misbruik bij Sparta en FC Eindhoven

Bij Sparta betreft het een jeugdspeler uit de jaren negentig en bij FC Eindhoven gaat het om een jeugdspeler uit de jaren zeventig. De slachtoffers hebben inmiddels gesproken met hun oude club. Sparta en FC Eindhoven roepen andere slachtoffers op zich te melden, schrijft de Volkskrant. Beide slachtoffers meldden zich ook bij de krant.

Op 6 mei werd bekend dat twee oud-jeugdspelers van PSV en Vitesse zich hadden gemeld bij de betaaldvoetbalorganisaties als slachtoffers van misbruik. Inclusief de zaken die woensdag aan het licht kwamen gaat het nu om vier gevallen van misbruik op jeugdopleidingen van profclubs, maar het vermoeden bestaat dat meer slachtoffers naar voren zullen treden.

Eind vorig jaar werd de Engelse voetbalwereld opgeschud door een groot misbruikschandaal. Binnen een maand meldden zich daar ruim vijfhonderd slachtoffers.

Sparta

De vrijwilliger van Sparta die dinsdag op non-actief is gesteld door clubvoorzitter Rob Westerhof is een voormalige verzorger. "Hij zei zich niet precies te kunnen herinneren wat er 24 jaar geleden is gebeurd. Wij hebben hem voor onbepaalde tijd op non-actief gesteld", aldus Westerhof. "We zullen alle mogelijke stappen ondernemen om erachter te komen hoe het zit."

De oud-jeugdspeler zou op 13-jarige leeftijd meerdere keren door de man zijn aangerand. "Hij smeerde mijn geslachtsdelen in met olie", zei het slachtoffer, die het misbruik destijds niet durfde te melden. "Als je jong bent praat je niet over dit soort zaken. Ik wilde profvoetballer worden en was bang te worden weggestuurd."

De club heeft een meldpunt ingesteld en het slachtoffer professionele hulp aangeboden. Westerhof: "'Wij zijn hevig geschrokken van dit nieuws."

FC Eindhoven

Ook bij FC Eindhoven zou het misbruik hebben plaatsgevonden tijdens een massage.

"Samen met een teamgenoot kreeg ik privétraining van onze trainer", zei de oud-jeugdspeler van de club. "We waren een jaar of 13. Na afloop moesten we om beurten bij hem komen voor een massage. Hij begon me aan te raken, ook aan mijn geslachtsdelen. Toen wist ik niet dat het vreemd was. Dat realiseerde ik me pas later."

FC Eindhoven stelde een meldpunt in nadat het misbruikverhaal bij PSV bekend werd. Voorzitter Frans Janssen zei niet te hebben verwacht dat dit zo snel een melding zou opleveren. "We kunnen het verleden niet veranderen, al zouden we dat wel graag willen", zei hij woensdag.

Janssen sprak met het slachtoffer en bood namens de club hulp. Ook werd hem gevraagd of hij de club wil helpen bij het leren herkennen van seksueel misbruik, waarmee het slachtoffer akkoord ging.