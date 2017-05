Arsenal houdt uitzicht op CL-ticket, Stam naar Wembley met Reading

Door de verdiende zege kwam het Arsenal van manager Arsène Wenger op 72 punten, één minder dan nummer vier Liverpool.

De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de voorrondes van de Champions League. De finalist van 2006 speelt al sinds het seizoen 2000/2001 onafgebroken in het Europese miljoenenbal.

Arsenal sluit het seizoen zondag af tegen het Everton van Ronald Koeman. De 'Toffees' zijn al zeker van de zevende positie en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Europa League. Liverpool ontvangt degradant Middlesbrough.

Sanchez

Alexis Sanchez brak in de 71e minuut eindelijk de ban in Noord-Londen. Hij werd op maat bediend door Mesut Özil en kon van dichtbij binnen tikken. Even later gooide hij de wedstrijd in het slot door te profiteren toen Sunderland-doelman Jordan Pickford de bal niet onder controle kreeg na een inzet van Olivier Giroud.

De Chileense aanvaller kwam daardoor op 23 goals in dit Premier League-seizoen, nog maar één minder dan de Belgische topscorer Romelu Lukaku van Everton.

City

Manchester City deed eveneens goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van Josep Guardiola won van middenmoter West Bromwich Albion. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne en Yaya Touré scoorden voor de thuisploeg, de eretreffer van Hal Robson-Kanu kwam te laat voor de 'Baggies'.

De 'Citizens' klommen door de relatief eenvoudige overwinning weer naar de derde plek op de ranglijst. City heeft 75 punten, twee meer dan Liverpool en drie meer dan Arsenal. Watford is zondag de laatste tegenstander voor de club uit Manchester. Winst volstaat dan voor deelname aan de Champions League.

Pablo Zabaleta mocht het laatste halfuur ook nog meedoen van Guardiola. De Argentijnse rechtsback (32) nam na negen seizoen afscheid van het publiek in het Etihad Stadium.

Stam

Op het tweede Engelse niveau verzekerde Reading zich van een plek in de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De 'Royals' van coach Jaap Stam wonnen thuis met 1-0 van Fulham en dat bleek genoeg na de eerdere 1-1 op Craven Cottage.

Yann Kermorgant maakte vlak na rust de enige treffer door een penalty te benutten. Stam had op het middenveld een basisplaats ingeruimd voor zijn landgenoot Joey van den Berg. Roy Beerens en Danzell Gravenberch bleven negentig minuten op de bank in het Madejski Stadium.

In de finale op Wembley wacht op maandag 29 mei de winnaar van het tweeluik tussen Huddersfield Town en Sheffield Wednesday. Het eerste duel eindigde in 0-0. Woensdag is de return op Hillsborough.

Reading degradeerde in 2013 uit de Premier League en moest zich de laatste seizoenen tevredenstellen met de zevende, negentiende en zeventiende plek in het Champions League. Dit seizoen werden de 'Royals' derde achter Newcastle United en Brighton & Hove Albion.