AZ wil zich bewijzen in play-offs, Utrecht niet afgeleid door transfer Haller

"Het is de laatste kans op Europees voetbal. Dat was vooraf het doel en dat blijft het. Iedereen schrijft ons af, omdat ze vinden dat andere ploegen beter in vorm zijn. Maar wij willen graag het tegendeel bewijzen", aldus Van den Brom.

AZ begint woensdag met een uitwedstrijd in Groningen. In tegenstelling tot Mattias Johansson (geschorst) en Rens van Eijden (niet fit) is Jonas Svensson dan gewoon beschikbaar voor de Alkmaarders. De rode kaart van de Noorse rechtsback in de verloren thuiswedstrijd afgelopen zondag tegen FC Utrecht (2-3) werd maandag geseponeerd door de KNVB.

"Gerechtigheid", oordeelt Van den Brom. "Want ik vond en vind de kaart onterecht. Dat Jonas nu is vrijgesproken, zegt genoeg. Alleen heeft het wel invloed op de wedstrijd gehad", stelt de coach, die als zesde eindigde met AZ.

Groningen bleef de laatste vier duels ongeslagen. "Dat hebben zij op eigen kracht gedaan. Ze maakten zondag vijf doelpunten uit bij Twente. Maar wij scoren ook bijna altijd in uitwedstrijden. Wat dat betreft liggen er kansen op een goed resultaat", voorspelt Van den Brom.

De wedstrijd in het Noordlease Stadion begint woensdag om 20.45 uur. Scheidsrechter Bas Nijhuis moet het duel in goede banen leiden.

FC Utrecht

In het andere tweeluik neemt FC Utrecht het op tegen sc Heerenveen. Het aangekondigde vertrek van spits Sebastien Haller naar Eintracht Frankfurt heeft de Domstedelingen niet van de wijs gebracht, betoogt trainer Erik ten Hag.

"Als team beseffen we dat we het met elkaar moeten doen en dat een individu daardoor kan uitblinken. Dat resulteert soms in heel mooie successen, zoals nu met de verkoop van Sebastien Haller", aldus Ten Hag daags na het transfernieuws over de 22-jarige Fransman.

"Dat is een compliment aan hem, maar ook zeker aan de kleedkamer. De spelersgroep is blij en trots voor Haller, maar verder onverstoorbaar op weg naar de wedstrijd van woensdag. De focus ligt op sc Heerenveen."

FC Utrecht won zeven van de laatste acht duels. Het gevoel is dus goed bij Ten Hag. "Wij zullen ons spel spelen en alert zijn. We zijn in de competitie goed geworden, maar we zijn niet tevreden met goed. We willen beter."

Heerenveen en Utrecht trappen woensdag om 20.45 uur af in het Abe Lenstra Stadion. Serdar Gözübüyük heeft de leiding in Friesland.

