Jong Ajax-middenvelder Nouri verkozen tot beste speler Jupiler League

De 20-jarige Nouri kreeg de meeste stemmen van de trainers, aanvoerders en supporters van de Jupiler League-clubs. Tom Boere (FC Oss), Jamiro Monteiro en Sander van de Streek (beiden SC Cambuur) waren ook genomineerd. Eerder won Nouri al de Bronzen Stier als beste speler van de eerste periode.

Nouri is de opvolger van Sparta-spits Thomas Verhaar, die vorig jaar de beste was. De jeugdinternational speelde dit seizoen 26 wedstrijden voor Jong Ajax, dat als tweede eindigde in de Jupiler League. Hij scoorde tien keer. Nouri maakte dit seizoen ook al in tien Eredivisieduels speelminuten in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

De Gouden Stier werd in 2009 in het leven geroepen en toenmalig VVV-Venlo-speler Keisuke Honda was destijds de eerste winnaar.

De Jong

Nouri was niet de enige speler van Jong Ajax die in de prijzen viel. Frenkie de Jong kreeg de Gouden Stier als het beste talent. De 20-jarige middenvelder liet Sam Lammers (Jong PSV), Joey Veerman (FC Volendam) en Manuel Garcia (NAC Breda) achter zich.

Boere, die naast de Gouden Stier voor de beste speler greep, kreeg wel een Gouden Stier als topscorer van de competitie. De 24-jarige spits van FC Oss scoorde liefst 33 keer.

Maurice Steijn, die kampioen werd met VVV-Venlo, werd ook onderscheiden. Hij kreeg de Gouden Stier als beste trainer van het seizoen. De 43-jarige oefenmeester troefde Pascal Jansen (Jong PSV), Sipke Hulshoff (SC Cambuur) en Roy Hendriksen (Helmond Sport) af.

Bekijk de eindstand in de Jupiler League