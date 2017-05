Bosz verwacht dat spelers Ajax 'normale druk' voelen voor EL-finale

"Als ik ga zeggen dat het een normale wedstrijd is, word ik waarschijnlijk uitgelachen, want dat is natuurlijk niet zo", stelt de Bosz dinsdag op de website van Ajax. "Maar we hebben dit seizoen wel al een paar belangrijke wedstrijden gespeeld, tegen Feyenoord, Schalke 04 en Olympique Lyon."

Ajax wist die drie clubs thuis allemaal overtuigend te verslaan. "Toen hebben we het prima gedaan, terwijl de druk er vol op stond", vindt Bosz. "Die ervaring nemen we nu mee naar deze speciale wedstrijd tegen United. Uiteraard zullen de spelers die druk voelen, maar het lukt ons als trainers wel die druk tot normale proporties terug te brengen."

Belangrijk in de finale is volgens Bosz dat Ajax tegen een gerenommeerde tegenstander als Manchester United opnieuw uit moet gaan van eigen kracht. "Het hele seizoen al staat onze manier van spelen centraal. Daar moeten we ons op focussen, want dat kan ons de titel brengen."

Mourinho

United-coach José Mourinho noemde Ajax zelfs de favoriet voor de finale omdat de Amsterdammers meer rust heeft in aanloop naar de finale.

Waar Ajax afgelopen zondag hun laatste competitiewedstrijd speelde, staan er voor Manchester United nog twee duels in de Premier League op het programma.

"Maar in feite speelt hij met twee ploegen, één in de Premier League en één in de Europa League", reageert Bosz. "Hij heeft wel wat spelers om te rouleren. Degenen die niet spelen in de Premier League hebben eigenlijk net zo'n voorbereiding als wij."

Sinkgraven

In tegenstelling tot United, dat onder anderen de geblesseerden Zlatan Ibrahimovic en Marcos Rojo en de geschorste Eric Bailly mist, heeft Bosz wel als voordeel dat hij over een vrijwel complete selectie kan beschikken.

Alleen Daley Sinkgraven is nog een twijfelgeval. De linksback is al een tijdje uit de roulatie met een knieblessure. "Voor hem geldt dat hij al een aantal weken geen wedstrijd heeft gespeeld en dus ritme mist", aldus Bosz. "Op de vraag hoe fit hij is, krijgen we in de loop van komende week antwoord."

De eindstrijd tussen Ajax en United begint volgende week woensdag om 20.45 uur in de Friends Arena en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina.