FC Groningen-speler Mahi in voorselectie Marokko voor duel met Oranje

De in Den Haag geboren Mahi zei in april dat hij voor Marokko wil uitkomen, nadat hij anderhalf jaar geleden nog voor Jong Oranje speelde. "Als ik daadwerkelijk word uitgenodigd, ga ik met volle trots spelen voor Marokko", aldus Mahi eind vorige maand.

Donderdag speelt Mahi mogelijk met FC Groningen de eerste wedstrijd in de play-offs tegen AZ. Het is twijfelachtig of hij mee kan doen in het Noordlease Stadion omdat hij last heeft van zijn kuit.

In het reguliere Eredivisieseizoen scoorde Mahi liefst zeventien keer. FC Groningen-trainer Ernest Faber noemt het geen verrassing dat de aanvaller, die eerder speelde voor Sparta, is opgeroepen.

"Mimoun kan op meerdere posities in de aanval uit de voeten en hij heeft de afgelopen maanden veel doelpunten gemaakt. Voor hem is dit een mooie bekroning op een goed seizoen", aldus Faber tegen het AD.

Advocaat

Het is niet bekend wanneer Renard zijn definitieve selectie bekendmaakt. De nieuwe Oranje-bondscoach Dick Advocaat heeft zijn voorlopige keurkorps nog niet pijsgegeven. Overigens zit de 69-jarige Hagenaar tegen Marokko, en ook in de oefeninterland op 4 juni in De Kuip tegen Ivoorkust, nog niet op de bank.

Advocaat maakt eerst het seizoen af met Fenerbahçe en dus neemt assistent-bondscoach Fred Grim de honneurs waar tegen Marokko en Ivoorkust. Advocaat sluit, net als zijn assistent Ruud Gullit, pas aan voor de WK-kwalificatiewedstrijd op 9 juni in De Kuip tegen Luxemburg.