Routinier Breuer (36) verlengt contract bij Sparta

Breuer, die volgende week zijn 37e verjaardag viert, is dit seizoen al de oudste veldspeler op het hoogste niveau in Nederland. Hij begint volgend jaar aan zijn twintigste jaar als prof en is aanvoerder van Sparta.

Trainer Alex Pastoor zette de verdediger dit jaar 32 keer in de basis in de Eredivisie. "Michel heeft dit seizoen bewezen van enorme waarde te zijn, in de eerste plaats binnen de lijnen, maar ook daarbuiten is hij erin geslaagd zijn stempel te drukken", aldus Pastoor op de website van Sparta.

"We zijn dus uiteraard erg blij dat we ook het volgende Eredivisieseizoen met hem in gaan."

KNVB-beker

Breuer en Sparta verzekerden zich zondag van nog een jaar Eredivisie door met 3-1 te winnen van het al gedegradeerde Go Ahead Eagles. In 2002 speelde Breuer voor het eerst in de Eredivsie, destijds in dienst van Excelsior. Voor die club debuteerde hij in het seizoen 1998/1999 in de Eerste Divisie, de huidige Jupiler League.

De in Gouda geboren Breuer speelde ook voor sc Heerenveen, waarmee hij in 2009 de KNVB-beker won, en NEC. In 2014 tekende hij bij Sparta en in 2015 promoveerde hij met de Rotterdamse club naar de Eredivisie.