Dolberg krijgt Johan Cruijff prijs voor talent van het jaar in Eredivisie

Dit jaar bestond bestond de jury naast voorzitter Jordi Cruijff uit Peter Bosz, Phillip Cocu, Wim Jonk, John van den Brom, Ron Jans, Willem van Hanegem, Youri Mulder en Willy Dullens.

"Dolberg is weer een talent van wie je nu al weet dat hij Ajax straks veel gaat opleveren'', lichtte Jordi Cruijff de keuze voor de 19-jarige Dolberg toe.

"Hij is technisch goed, zowel individueel als voor het team, tactisch slim en hij wordt alleen maar beter. Daarnaast geeft hij nu al het goede voorbeeld. Als je zo jong bent en het gaat goed met je, dan gaan veel talenten zweven. Dolberg heeft daar geen last van gehad.''

De Deense spits ontvangt de prijs in oktober tijdens het Voetballer van het Jaar-gala. Vorige week werd hij al verkozen tot talent van het jaar bij Ajax.

Robben

Dolberg dankt de Johan Cruijff Prijs aan zijn goede eerste jaar in de hoofdmacht van Ajax, dat hem in 2015 overnam van Silkeborg. Hij maakte dit seizoen zestien goals in de Eredivisie en in de Europa League staat de teller op zes goals. Op woensdag 24 mei speelt Dolberg met Ajax in Stockholm de finale tegen Manchester United.

De Johan Cruijff Prijs wordt sinds 2003 uitgereikt. Met de prijs wilde Cruijff jonge voetballers een duwtje in de richting van een nog betere toekomst geven. Arjen Robben was de eerste winnaar. Onder andere Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar en Ibrahim Afellay kregen de prijs ook.

Vorig jaar ging de Johan Cruijff Prijs naar Vincent Janssen, die afgelopen zomer AZ verruilde voor Tottenham Hotspur.