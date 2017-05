Alle tienduizend Ajax-kaarten voor EL-finale snel verkocht

Seizoenkaarthouders konden dinsdag vanaf 10.00 uur een plaats in de Friends Arena in Stockholm bemachtigen. Dertig minuten later waren alle kaarten weg. Maandag kregen de uitkaarthouders van Ajax als eersten de gelegenheid een kaartje te kopen.

Een toegangsbewijs voor de finale, die op woensdag 24 mei gespeeld wordt, kost 77,50 euro. Ajax meldt dat er niet meer dan deze 10.000 tickets beschikbaar komen voor de Amsterdamse club.

De finale van de Europa League begint volgende week woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina.

Het is voor het eerst sinds 1996 dat Ajax in de eindstrijd van een Europees toernooi staat. Destijds ging de Amsterdamse club in de finale van de Champions League na 1-1 en strafschoppen onderuit tegen Juventus.

Museumplein

Mocht Ajax winnen van United dan wordt de selectie van trainer Peter Bosz op donderdag 25 mei gehuldigd op het Museumplein. De laatste keer dat Ajax werd gehuldigd in het centrum van Amsterdam was in 2011 toen de club landskampioen werd.

Omdat er destijds rellen uitbraken werd Ajax in de jaren daarna gehuldigd op een parkeerplaats bij de Arena.

Die festiviteiten verliepen zonder grote ongeregeldheden en dus vindt burgemeester Eberhard van der Laan dat een eventuele Europa League-winst weer in het centrum gevierd mag worden.