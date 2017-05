Terry sluit niet uit dat hij zondag laatste wedstrijd speelt

"Ik sluit niet uit dat ik zondag mijn laatste duel als prof speel", zegt de voormalig aanvoerder van het nationale elftal van Engeland tegen de BBC.

"Als het juiste aanbod kom, dan ga ik daar samen met mijn familie goed naar kijken. Dat kan in Engeland zijn, maar ook in het buitenland."

"Ik heb op dit moment nog geen beslissing genomen over mijn toekomst, alle opties liggen nog open", zegt de ervaren verdediger.

Terry maakte vorige maand bekend zijn aflopende contract bij Chelsea niet te verlengen. Met de openingstreffer had hij maandag een aandeel in de 4-3 zege van Chelsea op Watford, al ging Terry een halve minuut later bij de gelijkmaker van Watford flink in de fout.

Vijf landstitels

Met vijf landstitels is Terry de meest succesvolle speler in de clubgeschiedenis. Hij speelde 716 wedstrijden voor Chelsea, waarvan 579 als aanvoerder.

Dit seizoen was de inbreng van de verdediger marginaal. Hij kwam slechts in acht competitieduels in actie. Desondanks had manager Antonio Conte lovende woorden over voor de verdediger.

"Het vertrek van Terry is een groot verlies voor de club. John heeft me veel geholpen in mijn eerste seizoen hier, zowel op als naast het veld."

De Italiaan roemt de mentaliteit van de ervaren verdediger. "Hij geeft altijd het juiste signaal af aan de spelers, op elk moment van het seizoen."

Hoewel Conte het vertrek van Terry betreurt, heeft hij respect voor zijn besluit. "Als je hart, je hoofd en je lichaam je vertellen door te gaan, dan is het goed om ergens regelmatig te kunnen spelen."

FA Cup

Voor Chelsea, dat vrijdag de landstitel veiligstelde, staat er nog één duel op het programma. Zondag speelt de ploeg thuis tegen Sunderland. Een week later neemt Chelsea het in de finale van de FA Cup op tegen Arsenal.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League