Treffer Memphis vanaf middenlijn verkozen tot mooiste goal in Frankrijk

Memphis maakte de treffer in de 29e speelronde op 12 maart in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Toulouse. In de 82e minuut van die wedstrijd kreeg de 23-jarige aanvaller de bal in de middencirkel, draaide en schoot van enorme afstand over doelman Alban Lafont van Toulouse in het doel.

Het doelpunt van Depay, die in winterstop Manchester United verruilde voor Lyon, versloeg met 42 procent van de stemmen de fraaie goals van Edinson Cavani van PSG en Diego Rolán van Bordeaux.

"Geweldig dat ik zo'n prachtige goal kon maken", zei Memphis destijds na zijn treffer. "Dit was het mooiste doelpunt uit mijn carrière. Ik heb dit een paar jaar geleden bij PSV ook geprobeerd, toen raakte ik de lat", doelt de aanvaller op een wedstrijd uit 2014 tegen FC Utrecht.

Cavani

De Uruguyaan Edinson Cavani werd uitgeroepen tot beste speler van de Franse Ligue 1 in dit seizoen. De aanvaller van Paris Saint-Germain maakte al 35 doelpunten.

Leonardo Jardim ontving de trofee voor de beste coach. Hij loodste AS Monaco dit seizoen naar de halve finales van de Champions League en staat op het punt de Franse titel te veroveren. Monaco kan woensdag tegen Saint-Etienne kampioen worden.

