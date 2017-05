Bosz raadt jonge talenten van Ajax af naar buitenland te vertrekken

Vooral door het Europese succes wordt er al flink getrokken aan de vaak nog jonge spelers van Ajax. "Ik hoop en verwacht volgend seizoen met dit team door te kunnen gaan", zegt Bosz maandag echter tegen Ajax TV.

"De meeste jongens zijn nog niet klaar voor het buitenland. Daar is namelijk meer voor nodig dan alleen goed kunnen voetballen. Want dat ze dat stuk voor stuk kunnen, staat vast. Anders zaten ze nu niet bij de selectie."

Vooral op het gebied van ervaring kunnen zijn spelers nog veel leren, vindt Bosz. "Ik denk dat je dat nodig hebt op het moment dat je naar het buitenland wilt. Je komt makkelijker ergens beter binnen als je al iets hebt gepresteerd en prijzen hebt gewonnen."

Europa League

Ajax greep zondag naast de landstitel, omdat Feyenoord 'gewoon' thuis van Heracles Almelo won. "We hebben 81 punten gepakt, normaal word je daar kampioen mee. Over het hele seizoen is Feyenoord de terechte kampioen. Dat is de meest stabiele ploeg geweest."

Volgende week woensdag krijgen de Amsterdammers echter een tweede kans op een grote prijs, als in Stockholm de finale van de Europa League op het programma staat tegen Manchester United.

"Onze hele focus ligt nu op het winnen van die finale. We spelen natuurlijk tegen een hele grote club, met fantastische spelers. Maar we hebben altijd kans. Dat hebben we tegen Schalke en Olympique Lyon laten zien. Dat moeten we nu opnieuw doen."