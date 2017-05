Moeizame zege Babel met koploper Besiktas op Bursaspor

De overwinning was hard nodig met het oog op de landstitel. Besiktas pakte in de afgelopen twee duels maar één punt, waardoor achtervolger Basaksehir tot op twee punten is gekomen. Er staat nog drie speelrondes op het programma.

Babel had in het duel met Bursaspor opnieuw een basisplaats. De oud-aanvaller van Ajax kreeg in de slotfase een gele kaart.

Het openingsdoelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Cenk Tosun. De spits stond pas net op het veld toen hij in de 65e minuut de bal binnen werkte. Diep in blessuretijd zorgde Vincent Aboubakar voor de bevrijdende 0-2.

