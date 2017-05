Spits Haller verruilt FC Utrecht voor Eintracht Frankfurt

Beide clubs waren al enige tijd in gesprek over een transfer, maar die kwam de afgelopen dagen in een stroomversnelling, meldt Utrecht maandag op de website. De Eredivisionist doet geen meldingen over de hoogte van de transfersom.

Trainer en technisch manager Erik ten Hag denkt dat Haller goed op zijn plaats is in de Bundesliga. "Ik ken de Bundesliga goed, als Sebastien zijn ontwikkeling doortrekt, dan ligt er een mooie toekomst voor hem in het verschiet. Ik wens hem daarbij veel succes en plezier toe."

Utrecht verkocht afgelopen seizoen al bepalende spelers als Bart Ramselaar (PSV) en Timo Letschert (Sassuolo). "FC Utrecht laat zich met deze verkoop opnieuw gelden als een opleidingsinstituut voor topclubs in binnen- en buitenland", meent Ten Hag dan ook.

Auxerre

Haller kwam drie seizoenen geleden over van Auxerre. Hij werd eerst gehuurd, waarna werd besloten de koopoptie te lichten. De Fransman kwam tot 41 doelpunten in de Eredivisie en werd drie keer op rij clubtopscorer.

De spits werd de afgelopen seizoenen al veelvuldig met een transfer naar het buitenland in verband gebracht. Hij gaf er toen echter nog de voorkeur aan om te rijpen in Utrecht, maar vindt het nu wel tijd voor een overstap.

De Fransman hoopt zich nog met de club voor Europees voetbal te plaatsen. FC Utrecht strijdt met sc Heerenveen om een plek in de finale van de play-offs.

