Doelman Ruiter vertrekt na vijf jaar bij FC Utrecht

"Ik heb met de club gesproken en het is duidelijk dat ik ga vertrekken", aldus 30-jarige Ruiter tegen FOX Sports. "Ik heb veel te danken aan de club, maar na vijf seizoenen is het goed om een nieuwe uitdaging aan te gaan."

Het contract van Ruiter in Utrecht loopt komende zomer af en dus kan hij transfervrij vertrekken. Er heeft zich nog geen club voor hem gemeld. "De carrousel moet nog een beetje op gang komen. Maar ik weet zeker dat ik een mooie club ga vinden."

Ruiter was jarenlang eerste doelman van FC Utrecht, dat hem in 2012 overnam van FC Volendam. Ook dit seizoen begon hij als eerste keeper, maar nadat hij maanden aan de kant stond door blessureleed keerde hij niet meer terug in de basis. Trainer Erik ten Hag geeft de voorkeur aan David Jensen.

"Het was een moeilijke periode en toen ik terug was draaide het elftal", vertelt Ruiter. "Ik kan daarom enigszins begrijpen dat ik tweede keeper werd, maar het is wel teleurstellend. Ik wil op een mooie manier afsluiten bij de club."

Play-offs

Zondag tegen AZ (2-3 winst), een duel waarbij niets meer op het spel stond voor beide ploegen, mocht Ruiter weer eens starten van trainer Erik ten Hag. De keeper denkt niet dat hij nu ook zijn plek terugheeft in de play-offs om een Europa League-ticket, die voor Utrecht woensdag beginnen met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.

"Ik denk dat ik een prima wedstrijd gespeeld heb tegen AZ, maar ik denk niet dat ik de trainer aan het twijfelen heb gebracht. We hebben een basis en die heeft het heel goed gedaan de afgelopen weken. Ik denk ook niet dat het goed is voor het team om de boel nu overhoop te gooien, maar als ik er moet staan, dan ben ik er."

Heerenveen tegen FC Utrecht begint woensdag om 18.30 uur in het Abe Lenstra Stadion. Zaterdagavond om 18.30 uur is de return in De Galgenwaard.