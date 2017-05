Roda stuurt twee spelers weg uit A-selectie, Paulissen drie duels geschorst

Roda heeft niet bekendgemaakt waarom Raykov en Papazoglou voor de rest van het seizoen zijn verwijderd uit de A-selectie.

Papazoglou viel zondag nog in tijdens de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Vitesse. De Griekse spits, die in de winterstop werd vastgelegd door Roda, speelde in totaal negen wedstrijden en scoorde één keer.

Raykov kwam in een half seizoen tot twee duels. In het Gelredome zat de Bulgaarse aanvaller zondag negentig minuten op de bank.

Simon Church heeft bovendien aangegeven fysiek en mentaal nog niet klaar te zijn voor de play- offs. De spits uit Wales, die mede door blessureleed maar één Eredivisiewedstrijd speelde, komt dit seizoen ook niet meer in actie.

Tegenover de verbanning van Raykov en Papazoglou en de afwezigheid van Chuch staat dat Jens van Son juist weer is teruggehaald bij de selectie. De middenvelder maakte na de winterstop deel uit van het beloftenelftal en krijgt in de play-offs de kans van trainer Yannis Anastasiou.

Paulissen

Roda, dat zondag als zeventiende eindigde in de Eredivisie, speelt woensdag de eerste wedstrijd in de play-offs. Helmond Sport is dan om 18.30 uur de tegenstander in het Lavans Stadion. Zondag is de return in Kerkrade.

Om niet te degraderen moet Roda daarna nog een ronde overleven en daarin is de winnaar van het tweeluik tussen MVV en SC Cambuur de tegenstander. Als Roda JC het haalt, kan Paulissen door zijn schorsing van drie duels pas in de laatste wedstrijd van de play-offs in actie komen.

De 24-jarige middenvelder kreeg zondag rood nadat hij met twee gestrekte benen inkwam op Vitesse-middenvelder Marvelous Nakamba van Vitesse. Een dag later accepteerde Roda het schikkingsvoorstel van de KNVB.

De harde overtreding was voor Roda bovendien aanleiding om Paulissen disciplinair te straffen. Hij is voor een week teruggezet naar het tweede elftal.