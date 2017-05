Dirk Kuijt (36) zet punt achter voetbalcarrière

"Het is een ontzettend moeilijk besluit voor mij om nu te stoppen, maar dit is het juiste moment. Ik heb mijn hele carrière beslissingen gemaakt op gevoel, dus ook deze", aldus Kuijt. "Ik zal de komende dagen nog wel meetrainen met de selectie, maar daarna stop ik definitief met voetballen."

Na de kampioenswedstrijd van Feyenoord zondag tegen Heracles (3-1), waarin Kuijt een hattrick maakte, zei hij al dat hij een beslissing had genomen over zijn toekomst. De routinier wilde zijn besluit eerst aan de clubleiding mededelen.

"Dat deed ik bewust om me volledig te focussen op het behalen van het kampioenschap", verklaart Kuijt, die naar eigen zeggen "twee fantastische jaren" bij Feyenoord heeft gehad. "Met de landstitel van dit seizoen als absoluut hoogtepunt. Ik kwam terug om prijzen te winnen en kampioen te worden met Feyenoord. Al mijn dromen zijn verwezenlijkt."

De aanvaller blijft overigens wel verbonden aan Feyenoord en zal trainers- en managementcursussen gaan uitvoeren, ter voorbereiding op een positie binnen het technisch management van de Rotterdamse club. De bedoeling is dat Kuijt op termijn Martin van Geel opvolgt als technisch directeur.

​Hoogtepunt

Kuijt beschikte over een aflopend contract in De Kuip, waar hij in 2015 terugkeerde. Vorig jaar pakte hij de KNVB-beker met Feyenoord en zondag volgde met de eerste landstitel sinds 1999 het absolute hoogtepunt. Slechts een keer eerder werd Kuijt in zijn loopbaan kampioen, dat was in 2014 met Fenerbahçe.

De profloopbaan van Kuijt begon negentien jaar geleden bij FC Utrecht, dat hem als 18-jarige oppikte bij de amateurs van Quick Boys uit zijn geboortedorp Katwijk.

In 2003 wonnen de Utrechters mede dankzij een goal van Kuijt ten koste van Feyenoord (4-1 winst) de beker, waarna de aanvaller de overstap maakte naar de Rotterdamse club.

Oranje

In zijn eerste periode bij Feyenoord (2003 tot 2006) pakte Kuijt geen prijs, al werd hij in 2005 wel topscorer van de Eredivisie en groeide hij uit tot international. Met Oranje nam hij deel aan de EK's van 2008 en 2012 en de WK's van 2006, 2010 en 2014.

Hoogte- en dieptepunt van zijn periode bij Oranje was de met 1-0 verloren WK-finale in 2010 tegen Spanje, waarin Kuijt basisspeler was van de ploeg van bondscoach Bert van Marwijk. Drie maanden nadat Kuijt op het WK 2014 derde werd met Oranje stopte hij als international.

Kuijt speelde eenmaal de Champions League-finale. Met Liverpool verloor hij in 2007 met 2-1 van AC Milan, ondanks zijn rake kopbal vlak voor tijd. De Katwijker behoort daardoor met Arjen Robben en Patrick Kluivert tot de enige Nederlandse spelers die ooit scoorden in de eindstrijd van het miljoenenbal.