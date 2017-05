Feyenoord-selectie geniet van 'bizarre ervaring' op volle Coolsingel

"Het was een gekkenhuis, een bizarre ervaring", aldus topscorer Nicolai Jörgensen tegen NUsport.

Feyenoord kroonde zich zondag voor het eerst sinds 1999 tot kampioen door een 3-1 zege op Heracles Almelo. De selectie en technische staf van de Rotterdammers kwamen maandag rond 12.00 uur het bordes van het stadhuis op om de schaal te tonen aan de fans.

"Het was geweldig", stelde verdediger Jan-Arie van der Heijden na de huldiging. "Ik denk dat iedereen een fantastische dag heeft in Rotterdam en dat het nog heel lang feest zal zijn."

Tonny Vilhena, die de kampioenswedstrijd moest missen door een schorsing, had moeite om zijn gevoel in woorden uit te drukken. "Het is onbeschrijflijk. Ik moet het allemaal nog even beseffen, want ik besef het nog niet. Je ziet wel zoveel mensen, maar je weet eigenlijk niet precies wat je gedaan hebt."

Van Gastel

Jean-Paul van Gastel is de enige Feyenoorder die al ervaring had met een huldiging op de Coolsingel na een landstitel van Feyenoord. De assistent-trainer was in 1999 aanvoerder van de Rotterdamse ploeg.

"Maar het blijft iets heel bijzonders", stelde Van Gastel. "Het is ongekend dat er op maandagochtend al zoveel mensen op de been zijn."

Steven Berghuis gaf toe dat er zondagavond ook al flink gefeest was door de Feyenoorders.

"Veel schreeuwen, veel dansen, veel springen. Dat hoort er allemaal bij", glimlachte de huurling van Watford, die na "een paar uurtjes slaap" met volle teugen genoot van de huldiging. "Het is heel speciaal om met z'n allen blij te zijn voor één reden."