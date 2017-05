Van Bronckhorst gaat nog dagen genieten van huldiging

"Dit is een feest voor iedereen, voor de hele stad. Ik kan daar echt van genieten en dat ga ik ook nog dagen doen", zei Van Bronckhorst tegen FOX Sports.

Nadat de titel zondag werd veiliggesteld door een 3-1 zege op Heracles Almelo, vierden Van Bronckhorst en de selectie 's avonds al een feestje met intimi. "Het was een leuk feestje op een boot met familie en vrienden. Fantastisch dat we dat met de mensen dicht bij ons konden meemaken."

Positie

Ruim een jaar geleden zag het er allemaal nog heel anders uit voor Feyenoord, zo besefte Van Bronckhorst maandag rond het middaguur tijdens de huldiging met naar schatting 140.000 supporters. Na zeven nederlagen op rij leek zijn positie onder druk te staan, al hield de trainer zelf altijd vertrouwen in zichzelf en de club.

"Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld en heb altijd gedacht dat dit mogelijk was. De steun van de club en het Legioen heb ik bovendien altijd gevoeld, ook in die moeilijke periode. Maar ik wist wel dat het niet nóg langer zo moest doorgaan. Gelukkig pakten we alsnog de KNVB-beker en deze landstitel is nog mooier."

Bellen

Ook in de aanloop naar de kampioenswedstrijd tegen Heracles kende Van Bronckhorst geen twijfels, ondanks de collectieve offday een week eerder tegen Excelsior (3-0 verlies).

"Teleurstelling was er toen zeker, maar twijfel niet. De avond na de wedstrijd tegen Excelsior heb ik bijna alle spelers al gebeld. We zijn rustig gebleven en stonden dicht bij elkaar. Dat heeft gewerkt, zo hebben we tegen Heracles kunnen zien."