AZ-verdediger Svensson inzetbaar in play-offs na seponeren rode kaart

De KNVB bestudeerde maandag de beelden waarop te zien is dat scheidsrechter Martin van den Kerkhof oordeelt dat aanvaller Richairo Zivkovic, die door Svensson naar beneden werd getrokken, doorgebroken was.

Namens AZ liep echter ook verdediger Derrick Luckassen mee en dus was de rode kaart voor Svensson volgens de KNVB onterecht.

AZ mist in de eerste play-offwedstrijd tegen FC Groningen wel een andere verdediger. Mattias Johansson heeft nog een schorsing van één wedstrijd openstaan uit een play-offwedstrijd uit 2014, zo meldt de KNVB maandag.

Heerenveen

FC Groningen tegen AZ begint woensdag om 20.45 uur in het Noordlease Stadion. Drie dagen later is de return in Alkmaar. De andere confrontatie in de eerste ronde van de play-offs gaat tussen sc Heerenveen en FC Utrecht. Heerenveen speelt woensdag om 18.30 uur eerst thuis en zondag is de return in De Galgenwaard.

De winaars van beide play-offs strijden vervolgens in een tweeluik om het Europa League-ticket, dat recht geeft op een plek in de tweede voorronde.