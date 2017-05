Feyenoord verwacht snel akkoord met Jones over nieuw contract

"We zijn met elkaar in gesprek'', vertelde de technisch directeur maandag vlak voor de huldiging van de Rotterdamse club op de Coolsingel. "Het zou zo maar eens heel snel kunnen gaan. Hij is een fantastische keeper en heeft het heel erg naar zijn zin bij Feyenoord.''

De Australiër Jones greep dit seizoen zijn kans onder de lat toen doelman Kenneth Vermeer zwaar geblesseerd raakte.

"We gaan de Champions League in'', beseft Van Geel. "Dat moet met een zo'n sterk mogelijke selectie. Daarom hebben we de contracten van Terence Kongolo, Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena ook verlengd. Daar zijn we heel tevreden over.''

Elia

Eljero Elia heeft Feyenoord laten weten dat hij de club wil verlaten. "Eljero heeft veel geld moeten inleveren toen hij bij ons kwam. Hij wilde prijzen winnen. Dat is gelukt met vorig jaar de beker en nu de titel'', vertelde Van Geel.

"Hij vindt het nu tijd voor een nieuwe stap maar heeft ook nog een eenjarig contract. We moeten even kijken hoe dit afloopt.''

Van Geel vertelde nog niet te weten of Dirk Kuijt nog een seizoen aan zijn loopbaan wil vastplakken. "Ik heb de afgelopen weken vaak met hem gesproken. Zijn rol veranderde bij Feyenoord. Maar hij was en is nog steeds van onschatbare waarde voor onze club."

"Wat Dirk ook besluit, we willen hem behouden voor Feyenoord. In welke rol dan ook.''