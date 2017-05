Blind wil met 'best mogelijke gevoel' aan finale tegen Ajax beginnen

"We willen met het best mogelijke gevoel naar de finale gaan", zegt Blind op de website van zijn club. "Daarom is het belangrijk dat we in de laatste twee wedstrijden goed spelen en winnen. Dat is goed voor het vertrouwen in het team."

In tegenstelling tot Ajax, dat zich sinds zondag kan gaan richten op de finale van volgende week woensdag in Stockholm, staan er voor Manchester United nog twee competitieduels op het programma. Woensdag speelt de ploeg van manager José Mourinho uit tegen Southampton, zondag komt Crystal Palace naar Old Trafford.

Voor Manchester United staat er in die duels niets meer op het spel. Na de 2-1 nederlaag bij Tottenham Hotspur van zondag is de ploeg kansloos om bij de eerste vier te eindigen en zich daarmee via de competitie te plaatsen voor de Champions League.

Winst van de Europa League levert een startbewijs voor de groepsfase van het miljoenenbal op. De verwachting is dan ook dat Mourinho veel spelers rust gaat geven in de laatste twee competitieduels.

Belang

"Er zijn nog twee wedstrijden te spelen in de competitie. Het is fijn dat de wedstrijden snel achter elkaar komen", zegt Blind desondanks. "Iedereen kent het belang van de wedstrijden, we zullen er als team klaar voor zijn."

Verwijt

Mourinho krijgt in Engeland het verwijt dat hij gokt op de Europa League-finale en in de competitie de kans op een Champions League-ticket heeft laten lopen. De Portugees verdedigde zich daar zondag tegen.

"Het is geen gok, ik was verplicht om andere spelers op te stellen. We misten Zlatan Ibrahimovic, Ashley Young, Luke Shaw, Marcos Rojo en Timothy Fosu-Mensah met blessures."

"Als ik hen wel tot mijn beschikking had gehad, zou ik met betere spelers kunnen roteren. Nu had ik maar veertien of vijftien volwaardige spelers tot mijn beschikking."

