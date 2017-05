Van de Beek denkt dat Ajax in huidige vorm goede kans maakt tegen United

Ajax won zondag zijn laatste competitiewedstrijd met 1-3 bij Willem II, maar omdat Feyenoord met dezelfde cijfers te sterk was voor Heralces Almelo ging het landskampioenschap naar de ploeg uit Rotterdam.

Daar werd bij Ajax niet al te lang om getreurd. Al in Tilburg ging de blik op de finale in Stockholm.

"Natuurlijk is het jammer, maar we hebben nog iets positiefs om naar toe te werken", zegt Van de Beek tegen NUsport, doelend op de eindstrijd in de Europa League. "We moeten met zijn allen goed trainen en scherp blijven. Dan denk ik dat we een goed resultaat kunnen halen."

Goede dag

Ajax maakte de laatste weken met name in Europese thuiswedstrijden indruk door de tegenstander al vroeg onder druk te zetten en veel op te jagen.

"Natuurlijk heeft Manchester United heel veel goede spelers", beseft Van de Beek. "We zullen een goede dag moeten hebben. Maar zoals we de laatste weken gespeeld hebben, heb ik er veel vertrouwen in."

Van de Beek stond tegen Willem II in de basis, omdat Lasse Schöne donderdag niet ongeschonden uit de strijd kwam in de halve finale tegen Olympique Lyon. In Frankrijk viel de 20-jarige middenvelder al in voor de tien jaar oudere Deen.

Normaal gesproken krijgt Schöne in Stockholm weer de voorkeur als controlerende middenvelder. "Als het echt had gemoeten, had Lasse tegen Willem II wel kunnen spelen", aldus Van de Beek. "De trainer wilde gewoon geen risico nemen."

Lijn doortrekken

Van de Beek kon niet te lang treuren om de misgelopen titel met Ajax. "We hebben gewonnen vandaag, dat was het enige dat we zelf in de hand hadden. Helaas heeft Feyenoord ook gewoon gewonnen."

"Feyenoord heeft het gewoon goed gedaan dit seizoen", vindt de jonge middenvelder. "Qua voetbal vond ik dat of Ajax of Feyenoord kampioen moest worden. Uiteindelijk staan zij met de schaal en hebben ze het beter gedaan dan wij."

"Volgend seizoen gaan wij ervoor zorgen dat de lijn die we nu hebben ingezet gaan doortrekken. Dan denk ik dat alle clubs het heel lastig gaan krijgen tegen ons."

De Europa League-finale tussen Ajax en Manchester United begint volgende week woensdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Sloveense arbiter Damir Skomina.