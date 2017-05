Toornstra: 'Titel telt mee in beslissing of ik bij Feyenoord blijf'

"Ik heb steeds gezegd dat ik na de titel zal gaan nadenken over mijn toekomst en dat moment is nu aangebroken", zegt Toornstra voor de camera van NUsport.

De 28-jarige middenvelder heeft nog een contract tot medio 2018 bij Feyenoord, dat hem in 2014 overnam van FC Utrecht. De Rotterdammers moeten hem daarom deze zomer verkopen of hij moet zijn verbintenis verlengen als Feyenoord in de toekomst nog een transfersom voor hem wil krijgen.

Toornstra denkt aan een buitenlands avontuur. "Daar zitten mijn twijfels. Maar als je ziet wat er nu gebeurt bij Feyenoord dan speelt dat mee in mijn keuze. Dat is wel een pluspunt."

Excelsior

Voor Toornstra voelt de titel met Feyenoord dan ook als het hoogtepunt tot dusver in zijn loopbaan. "Dit is in Nederland het hoogst haalbare en vooral de manier waarop we het hebben gedaan maakt me trots. Het hele seizoen stonden we bovenaan en dan zo afsluiten is top."

De drievoudig Oranje-international voelde in de aanloop naar de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1 winst) dat het goed zou komen, ondanks de collectieve offday vorige week tegen Excelsior (3-0 verlies).

"Natuurlijk was ik na Excelsior twee dagen teleurgesteld, maar daarna ging de knop om. Ik voelde geen spanning meer, we hebben rustig en ontspannen toegewerkt naar Heracles. Thuis hebben we geen wedstrijd verloren. We konden het niet weggeven en dat hebben we ook niet gedaan."

Maandag gaat het titelfeest van Toornstra en Feyenoord verder. De selectie wordt ’s ochtends gehuldigd op de Coolsingel.