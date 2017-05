El Ahmadi ziet landstitel met Feyenoord als hoogtepunt van loopbaan

"Ik heb van alles meegemaakt. Hoogtepunten en dieptepunten bij Feyenoord, maar dit overtreft alles. Het gevoel is heel extreem", aldus El Ahmadi voor de camera van NUsport.

De 32-jarige middenvelder stelde de landstitel met Feyenoord zeker door thuis met 3-1 van Heracles Almelo te winnen. Na de 3-0 nederlaag van vorige week bij Excelsior liet de Rotterdamse club er tegen de Almeloërs geen misverstand over bestaan wie kampioen zou worden.

"We zaten er vanaf minuut één bovenop en lieten zien dat wij de baas zijn in De Kuip", vertelt El Ahmadi, die nog altijd maar moeilijk kan bevatten dat het hem eindelijk is gelukt om kampioen geworden met Feyenoord.

"Ik realiseer het nog niet helemaal, maar het was wel heerlijk om De Kuip te zien ontploffen na het laatste fluitsignaal. Dat zal ik nooit vergeten. Als je kampioen wordt met ploegen als Ajax en PSV in de competitie dan ga je echt vooruit als club. Hopelijk komen er meer mooie dingen aan."

Respect

Met de schaal komt er voor El Ahmadi een prachtig einde aan zijn zevende jaar bij Feyenoord. De Marokkaans international groeide dit seizoen uit tot misschien wel de belangrijkste schakel in de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar tijdens de kampioenswedstrijd tegen Heracles was Dirk Kuijt de belangrijkste man.

Voor de wedstrijd zag El Ahmadi al dat Kuijt, die alle drie de Rotterdamse goals maakte, zou gaan excelleren. "Hij was de rustigste en de koelste. Hij heeft natuurlijk ook al veel meegemaakt en is mentaal sterk. We hadden allemaal door dat hij het ging doen vandaag. Hij maakte een hattrick alsof het niets is. Echt respect. Petje af."

De festiviteiten voor Feyenoord en El Ahmadi gaan maandagochtend verder. De selectie word dan gehuldigd op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam.