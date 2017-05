Sparta-trainer dolblij met lijfsbehoud na 'megaontsnapping' in Deventer

"We hebben het goed gedaan en het is goed afgelopen. We gaan een biertje drinken", aldus Pastoor voor de camera van FOX Sports.

Waar er in Rotterdam-Zuid momenteel een groot feest gaande is vanwege het kampioenschap van Feyenoord, daar is Sparta van plan om het lijfsbehoud iets bescheidener te vieren.

"Laten we het beestje bij het schuurtje houden. Op een bordes of een platte kar lijkt me overdreven" zei Pastoor met een glimlach.

Sparta ging op de slotdag van de competitie Roda JC voorbij op de ranglijst en nestelde zich op de veilige vijftiende plek. De Limburgers verloren met 3-0 bij Vitesse en moeten net als NEC, dat niets had aan een 0-2 overwinning bij sc Heerenveen, deelnemen aan de play-offs om degradatie naar de Jupiler League.

Megaspannend

Pastoor zat naar eigen zeggen geen moment rustig op zijn stoel in De Adelaarshorst. "Het was megaspannend. In de eerste helft hadden we het totaal niet onder controle."

"Toen we het na rust anders hadden aangepakt hadden we totale controle. Onze keeper heeft na rust maar één keer in actie moeten komen en dat was om de bal uit het net te halen."

Sparta had de zege te danken aan late doelpunten van Martin Pusic, die ook al verantwoordelijk was voor de openingstreffer, en Craig Goodwin. Het zorgde voor de nodige opluchting bij Pastoor.

"Een megaontsnapping? Dat is wel understatement van de dag. Het was een mooie apotheose, voorbeeld voor een competitie met zoveel ploegen spannend genoeg is."