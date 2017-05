'Trotse kampioen' Elia wil vertrekken bij Feyenoord

"Ik wil heel graag een andere richting op en dat weet Feyenoord ook", zei de 30-jarige Elia na de 3-1 zege in De Kuip voor de camera van NUsport.

"Een avontuur in het buitenland zou mooi zijn", vervolgde Elia, die al in de Premier League, Bundesliga en de Serie A speelde. "Spanje is nog over. Maar Turkije, China en Dubai ook. Het belangrijkste voor mij is dat het er goed georganiseerd is."

Het contract van de 28-voudig international loopt bij Feyenoord nog tot medio 2018. Een jaar geleden tekende hij bij, maar daarbij had hij al in zijn achterhoofd dat hij dat hij de nieuwe termijn niet zou gaan uitdienen.

"Feyenoord is daar ook al heel lang van op de hoogte. Daar hebben we over gesproken. Martin van Geel (technisch direchteur, red.) heeft tegen me gezegd: als we kampioen worden dan laat ik je makkelijk gaan bij een leuk voorstel. Ze gunnen het me van harte en zullen nooit vergeten wat ik voor de club heb betekend."

Gepest

Vorig jaar won Elia al de KNVB-beker met Feyenoord en de landstitel van dit seizoen maakt "het project", zoals Elia het noemt, helemaal geslaagd.

"Ik heb vanaf het begin van dit seizoen gezegd dat ik kampioen wil worden, daarom heb ik ook verlengd. Alles wat ik gezegd heb is uitgekomen en ik ben van Rotterdam gaan houden."

Mocht het deze zomer daadwerkelijk tot een vertrek komen, dan laat Elia de club met een goed gevoel achter. "Ik ben trots dat ik heel veel Rotterdammers trots heb kunnen maken. Hier hebben ze achttien jaar op gewacht. Ze zijn al die jaren gepest, maar nu kunnen ze lachen gieren en brullen. De toekomst van de club ziet er mooi uit."

Berghuis

Steven Berghuis betreurt het aanstaande vertrek van zijn collega bij Feyenoord. "Het zou enorm jammer zijn als Elia vertrekt, hij heeft een topseizoen gedraaid", aldus de rechtsbuiten. "Maar ik kan hem wel begrijpen. Hij heeft de leeftijd om nog een keer goed geld te verdienen in het buitenland."

Ook een langer verblijf van Berghuis in De Kuip is nog hoogst onzeker. De rechtsbuiten wordt dit seizoen gehuurd van Watford en wil zelf na de zomer niets liever dan met Feyenoord de Champions League ingaan.

"Ik heb veel geld ingeleverd om hier te spelen, maar dat is me driedubbel terugbetaald. Ik wil blijven en Feyenoord wil dat ook, het was er alleen van afhankelijk of we kampioen zouden worden. Dat is nu gelukt, dus de clubs zullen wel snel gaan praten. Ik vertrouw erop dat het wel goed komt."