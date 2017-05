Van Bronckhorst vindt kampioenschap 'mooiste moment uit voetballeven'

"Ik ben zo trots op mijn team en ook op mezelf. Dit is niet iets wat we elk jaar meemaken. Dit is echt een prijs voor iedereen. Voor iedereen die zijn tijd in de club stopt", zei de trainer tegenover FOX Sports.

"We begonnen geweldig aan deze wedstrijd, daarom winnen we. We moesten Heracles het gevoel geven dat er hier niets te halen viel en dat is ook gelukt. Dit is fantastisch."

Kuijt

De trainer was vol lof over Kuijt en zijn vroege treffer. "Dat deed hij fantastisch. Ook voor hem ben ik heel blij, want het is voor hem ook niet makkelijk geweest de laatste maanden als reserve."

"Iedereen zei dat het niet meer mis kon gaan, maar je moet het nog wel doen op het veld. Fantastisch. Dit is een club van geen woorden maar daden."

Van Bronckhorst werd als speler kampioen met Arsenal, Barcelona en Glasgow Rangers, maar die kampioenschappen kunnen wat hem betreft niet tippen aan deze titel: "Ik heb veel meegemaakt in mijn voetballeven, maar dit is echt mijn mooiste moment."

