Bosz 'doodziek' van mislopen kampioenschap met Ajax

"Als je het goed vindt, wil ik eerst iedereen van Feyenoord feliciteren", begon Bosz na afloop van de 1-3 zege van Ajax op bezoek bij Willem II zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"Dat is terecht en een felicitatie is meer dan op zijn plaats. Zij zijn het meest stabiel geweest en nu hebben wij pas een kampioenswaardige ploeg. Die hadden we aan het begin van het seizoen niet. We hebben 81 punten gepakt, dat is aardig wat."

Ajax had niets aan de overwinning in Tilburg omdat Feyenoord in eigen huis niet in de problemen kwam tegen Heracles Almelo (3-1). Voor de Amsterdammers is het nu zaak om zich op te richten voor de finale van de Europa League op 24 mei in Stockholm tegen Manchester United.

"We zijn volgens mij zonder grote blessures hier vandaan gekomen", zei Bosz. "We gaan gewoon trainen. We hebben iets van 56 officiële wedstrijden gespeeld, dat is erg veel. Ik wil geen risico lopen. We gaan de dagen gebruiken om te rusten en te trainen."

Klaassen

Voor Davy Klaassen kwam het niet als een verrassing dat Ajax voor het derde seizoen op rij naast de titel greep. "Natuurlijk heb je wel een klein beetje hoop", erkende de aanvoerder van de recordkampioen. "Maar de kans dat Feyenoord punten verliest in De Kuip tegen Heracles is niet zo groot."

Klaassen hoefde niet lang na te denken over de vraag waar Ajax de titel heeft verloren. "We verliezen in de eerste twee thuisduels met Willem II en Roda JC vijf punten. Het is echt ongelooflijk dat we van Willem II hebben verloren. Dat heb je nu ook kunnen zien. Ook met veel jonge spelers zijn we op halve kracht nog veel te goed.''

Ajax verloor 15 van de 21 verliespunten rond Europese duels. "Maar in Europa hebben we Ajax wel weer op de kaart gezet", counterde Klaassen.