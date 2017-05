Kuijt spreekt van droom die werkelijkheid wordt in De Kuip

Kuijt sprak na afloop tegenover FOX Sports van een droomscenario.

"Dit is de droom die we waar wilden maken, vooral voor al onze fans. Drie generaties lang zijn we geen kampioen geworden en ze zijn ons toch altijd blijven steunen", aldus Kuijt.

De 36-jarige aanvaller maakte al in de openingsminuut de eerste treffer. "Ik was enorm gebrand om gelijk goed van start gegaan. Dat we de wedstrijd zo beginnen maakt het natuurlijk wel een stukje makkelijker."

Religie

Kuijt verdubbelde de voorsprong van Feyenoord in de twaalfde minuut. Zes minuten voor tijd completteerde hij zijn hattrick door een penalty te benutten.

"Hier kon je alleen van dromen. De mensen hebben hier zo lang op gewacht. Voor velen is Feyenoord religie. Het is ontzettend mooi om mee te maken."

El Ahmadi

Middenvelder Karim El Ahmadi erkende na afloop van het duel met Heracles dat hij veel spanning gevoeld had afgelopen week.

"Maar als je uiteindelijk op het veld staat met het publiek erachter, weet je dat het niet fout kan gaan. We zijn verdiend kampioen geworden."

"Ik probeer gewoon m'n werk te doen voor het team. Met het publiek erachter is dat lekker. Iedereen snakte hiernaar."

El Ahmadi had voor de wedstrijd al het gevoel dat Kuijt een hoofdrol zou gaan spelen. "'Als iemand het gaat doen, ben jij het', zei ik voor de wedstrijd al tegen hem. Hij is heel het jaar belangrijk voor ons geweest, zowel binnen als buiten het veld. Hij heeft ons kampioen gemaakt."

