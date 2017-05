Sparta veilig, NEC en Roda JC veroordeeld tot nacompetitie

Door het verlies van concurrent Roda JC bij Vitesse (3-0) steeg Sparta naar de veilige vijftiende plek.

Met Roda moet ook NEC deelnemen aan de play-offs om promotie/degradatie. De Nijmegenaren kwamen met een zege van 2-0 bij sc Heerenveen in punten op gelijke hoogte met Sparta. Door een slechter doelsaldo eindigde NEC op de zestiende plaats.

In de tweede ronde van de nacompetitie speelt NEC tegen FC Emmen en Roda JC tegen Helmond Sport. De speeldata zijn 18 mei en 21 mei.

Pusic

Bij Go Ahead-Roda vielen alle doelpunten na rust. Martin Pusic bezorgde Sparta in de 57e minuut een 0-1 voorsprong, maar daar konden de bezoekers niet al te lang van genieten. Via Darren Maatsen kwam Go Ahead veertien minuten later alweer langszij.

Toch ging Sparta in de slotfase nog met de drie punten aan de haal. Opnieuw Pusic was in de tachtigste minuut verantwoordelijk voor de 1-2, waarna Craig Goodwin de Rotterdammers in veilige haven loodste.

NEC had de overwinning bij Heerenveen te danken aan doelpunten van Arnaut Groeneveld (24e minuut) en Taiwo Awoniyi (64e minuut).

Roda JC was kansloos bij Vitesse en mocht nog blij zijn dat alleen Ricky van Wolfswinkel (derde en tachtigste minuut) en Lewis Baker (negentigste minuut) tot scoren kwamen.

Roda-aanvaller Mitchel Paulissen kreeg kort voor tijd direct rood na een tackle met twee benen vooruit. Hij zal daardoor de eerste duels in de play-offs geschorst toe moeten kijken.