PSV sluit seizoen af met winst op Zwolle, ADO verslaat Excelsior

Voor PSV en PEC Zwolle stond er behalve de sportieve eer niets meer op het spel zondag.

Een blunder van Jeroen Zoet zorgde voor de voorsprong voor PEC Zwolle in Eindhoven. De doelman liet een hoge bal los, waarna Ted van de Pavert eenvoudig kon binnentikken.

Pas in de 78e minuut zorgde verdediger Hector Moreno met zijn hoofd voor de gelijkmaker. Een minuut later kwam PSV op voorsprong dankzij een fraai afstandschot van Santiago Arias.

Sam Lammers, die zijn debuut in basis maakte, bracht de marge in de slotfase op twee. Bart Ramselaar bepaalde daarna de eindstand twee minuten voor tijd op 4-1 voor de Eindhovenaren.

PSV is al enkele weken uitgeschakeld voor het kampioenschap en was al zeker van de derde plaats in de Eredivisie die recht geeft op de voorronde van de Europa League.

Het was voor Ron Jans zijn laatste wedstrijd als trainer van PEC Zwolle. Jans was sinds de zomer van 2013 de trainer van Zwolle en besloot eerder dit seizoen zijn contract niet te verlengen. Zwolle eindigt het seizoen door de nederlaag op de veertiende plaats.

ADO-Excelsior

Ook ADO en Excelsior speelden om des keizers baard. Sheraldo Becker opende de score namens ADO in de achtste minuut. Op aangeven van Dion Malone schoot de aanvaller zijn derde treffer van het seizoen achter Excelsior-doelman Warner Hahn.

Door een van richting veranderde vrije trap kwam Excelsior twaalf minuten later via middenvelder Jeffrey Fortes weer langszij.

ADO stelde daarna snel orde op zaken door treffers van Mike Havenaar en Abdenasser El Khayati binnen acht minuten.

Verdediger Wilfried Kanon bepaalde de eindstand in de tweede helft op 4-1 voor de thuisploeg.

ADO, dat zich onder trainer Alfons Groenendijk al veilig gespeeld had, eindigt door de overwinning op de elfde plaats in de Eredivisie. Excelsior is na 34 wedstrijden de nummer dertien.

