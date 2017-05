Feyenoord kampioen van Nederland na hattrick Kuijt tegen Heracles

Dirk Kuijt maakte alle drie de treffers voor Feyenoord. De kampioenswedstrijd van de Rotterdammers kende een stormachtig begin, want al in de eerste minuut schoot Kuijt prachtig de 1-0 binnen.

Nog binnen het kwartier was de wedstrijd al zo goed als beslist dankzij opnieuw Kuijt, die ditmaal koppend scoorde. Pas in de absolute slotfase was het weer raak.

Vanaf de strafschopstip completeerde Kuijt zijn hattrick, waarna het feest losbarstte in De Kuip en de vijftiende landstitel uit de clubhistorie een feit was. De tegentreffer vam Peter van Ooijen was alleen voor de statistiek.

Nadat het vorige week op bezoek bij Excelsior hopeloos mis ging (3-0 verlies) voor Feyenoord moest er ook gewonnen worden van Heracles, want concurrent Ajax was tegelijkertijd met 3-1 te sterk voor Willem II.

Feyenoord sluit het seizoen af met een punt meer dan de Amsterdammers. De Rotterdamse club stond het hele seizoen bovenaan in de Eredivisie en alleen Ajax wist dat eerder te presteren in het seizoen 1997/1998.

Meteen na de wedstrijd werd de schaal uitgereikt in De Kuip. De huldiging van de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst op de Coolsingel is maandagochtend.

Basisplaats

In de kampioenswedstrijd tegen Heracles groeide Kuijt al snel uit tot de held van de wedstrijd. Er stonden nog maar 39 seconden op de klok toen de 36-jarige routinier, die mocht starten omdat Tonny Vilhena geschorst was, doeltreffend uithaalde. Hij profiteerde van het uitglijden van Heracles-verdediger Mike te Wierik en ramde de bal in de verre hoek.

Feyenoord kende zo een droomstart en al snel volgden kansen voor Eljero Elia en Bart Nieuwkoop, die als rechtsback de voorkeur kreeg boven Rick Karsdorp. Zij scoorden niet, maar Kuijt deed dat wel weer. Na twaalf minuten kopte hij een voorzet van Elia binnen.

De Kuip ontplofte opnieuw. Met 2-0 op het scorebord beseften de supporters dat het kampioenschap bijna zeker was en ook bij de ploeg was de echte spanning weg.

Kuijt was na 35 minuten zelfs dicht bij zijn derde goal. Hij kon een voorzet van Nicolai Jörgensen net niet binnenglijden. Op slag van rust schoot de aanvoerder ook nog hard voorlangs.

Blessure

In de tweede helft trok Feyenoord weer meteen ten aanval, al leverde dat dit keer geen snelle treffer op. Een listige vrije trap van Jens Toornstra werd ternauwernood gekeerd door Heracles-doelman Bram Castro en bij een corner werkte Eric Botteghin de bal naast.

Niet veel later was er tegenslag voor Feyenoord. Terence Kongolo moest er per brancard af met een spierblessure. De Kuip werd even stil en begon daarna te morren omdat het Heracles was dat het spel steeds meer naar zich toe trok.

De club uit Almelo werd zelfs gevaarlijk. Een lange pass kwam zomaar tot bij Reuven Niemeijer, maar die schoot vanuit de lucht in een keer over.

Daarna waren de kansen weer gewoon voor Feyenoord. Berghuis testte Castro met een schot vanaf een meter of twintig en Nicolai Jörgensen tikte een voorzet naast.

Een derde goal zou de kampioenswedstrijd nog wel extra glans geven en in de slotfase viel die alsnog. Na een overtreding op Jörgensen ging Kuijt achter de bal staan en hij bleef koel: 3-0. De captain completeerde zo zijn hattrick, waarna het titelfeest losbarstte in Rotterdam.

Ajax

Ajax moest van Willem II winnen en vervolgens hopen dat Heracles minimaal gelijk zou spelen in De Kuip. In die eerste opdracht slaagde de ploeg van trainer Peter Bosz, maar hulp uit Almelo bleef uit.

In Tilburg drong al snel het nieuws door dat Feyenoord in de eerste minuut de leiding had genomen. Mede daardoor werd het een gezapige wedstrijd in het Koning Willem II Stadion.

Ruim vijf minuten voor rust kwam Ajax op voorsprong via Dolberg. Jairo Riedewald stuurde Justin Kluivert weg met een slimme steekpass. De lage voorzet van Kluivert kon door de Deense spits van dichtbij binnen worden getikt.

In de tweede helft besliste Davinson Sanchez het duel in het voordeel van Ajax met een rake kopbal uit een corner. Halverwege de tweede helft maakte Davy Klaassen er na goed voorbereidend werk van Abdelhak Nouri en Kluivert 0-3 van. Feyenoord-huurling Jari Schuurman scoorde nog tegen voor Willem II.