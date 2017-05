Feyenoord en Ajax strijden na 44 jaar weer op laatste speeldag om titel

De vorige keer dat zowel Ajax als Feyenoord in speelronde 34 streed om het kampioenschap was in het seizoen 1972/1973, al hadden de Amsterdammers toen twee punten meer (een zege leverde destijds twee punten op) en een veel beter doelsaldo. Echt spannend werd het dus niet.

Ook in de seizoenen 1959/1960, 1967/1968 en 1970/1971 waren Feyenoord én Ajax nog in de race op de laatste speeldag. In 1968 pakte Ajax de titel en in 1971 was Feyenoord de beste.

Het seizoen 1959/1960 kende de meest spectaculaire ontknoping. Omdat zowel Ajax als Feyenoord na 34 speelronden vijftig punten had en doelsaldo destijds niet meewoog, kwam er een beslissingswedstrijd. Ajax won het duel in het Olympisch Stadion met liefst 5-1 en werd zo kampioen.

Favoriet

Dit jaar begint Feyenoord als de grote favoriet aan de laatste speelronde. De Rotterdammers staan al het hele seizoen bovenaan en hebben een punt meer dan Ajax. Vorige week kon Feyenoord de titel al veiligstellen in de uitwedstrijd tegen Excelsior, maar er werd met 3-0 verloren.

Als Feyenoord zondag thuis wel wint van Heracles Almelo is de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst alsnog kampioen. Ajax speelt tegelijkertijd uit tegen Willem II. Alle negen wedstrijden beginnen zondag om 14.30 uur.

Feyenoord jaagt op de vijftiende landstitel uit de clubhistorie. Ajax hoopt voor de 34e keer kampioen te worden.