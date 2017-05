RKC-captain Nieuwendaal stopt met profvoetbal vanwege kunstgras

De 31-jarige middenvelder maakte zijn besluit vrijdagavond bekend nadat hij met RKC ondanks een 0-1 zege bij FC Emmen werd uitgeschakeld in de eerste ronde van de play-offs. De return werd eerder met 1-5 verloren.

"Het is een beslissing waar ik al een tijdje mee liep, eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al", zei Nieuwendaal na de wedstrijd in Emmen tegen Omroep Brabant.

"Het heeft ook te maken met de dramatische staat van de kunstgrasvelden in Nederland. Om iedere dag nog op die rommel te lopen, dat gaat me niet in de koude kleren zitten."

Nieuwendaal, die eerder voor Willem II, MVV, FC Den Bosch en Sparta Rotterdam speelde, vindt dat clubs die op kunstgras spelen er goed aan doen om weer terug te vallen op echt gras.

"Als ik wedstrijden op gras speel, gaat het zoveel makkelijker en relaxter. Hier ben ik niet voor gemaakt. Het is ook de doodsteek voor het voetbal. Het moet zo snel mogelijk afgeschaft worden."

Amateurs

Nieuwendaal kwam alleen namens Willen II uit in de Eredivisie. Met Den Bosch, Sparta en RKC strandde hij meermaals in de play-offs om promotie naar het hoogste niveau. Een terugkeer in het profvoetbal sluit hij niet helemaal uit.

"Ik heb voor mezelf de beslissing genomen naar de amateurs te gaan. Een opening is er altijd, maar dan moet er wel een heel mooi avontuur voorbij komen. Ik ben 31 en wist dat het moment zou komen. Ik kies ervoor op een mooi moment uit te stappen. Ik denk dat ik een hele mooie carrière heb gehad."

Er was in de voorbije maanden al veel te doen om kunstgrasvelden, die invloed op de gezondheid zouden hebben. Diverse onderzoeken wezen echter uit dat de risico's minimaal zijn.

Emmen plaatste zich vrijdag net als Helmond Sport voor de tweede ronde van de play-offs. Beide clubs wacht nu een confrontatie met een club uit de Eredivisie.