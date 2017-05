Chelsea-spelers loven 'passievolle' Conte na zesde titel in clubhistorie

Chelsea versloeg West Bromwich Albion met 0-1 en vierde daarmee na 1955, 2005, 2006, 2010 en 2015 voor de zesde keer het kampioenschap.

Spelmaker Eden Hazard schrijft de titel toe aan de 47-jarige Conte, die pas bezig is aan zijn eerste seizoen in dienst van de Londense topclub. Na een moeizaam begin zette de Italiaan een sterke reeks neer met Chelsea.

"Hij is een fantastische trainer. Hij heeft veel met ons gedaan op het trainingsveld en dat heeft het verschil gemaakt, dus alle lof voor hem. Dertien keer op rij winnen is ongelooflijk", aldus een lovende Hazard tegen The Guardian.

Verdediger David Luiz beaamt eveneens dat Conte een groot aandeel in het kampioenschap heeft. "Hij werkt iedere dag opnieuw vol passie. Hij verdient dit, want hij geeft alles wat hij heeft", zegt de Braziliaan.

Mourinho

Captain Gary Cahill spreekt woorden van gelijke strekking. "Mensen schreven ons als team en individueel af, maar we waren de beste van de competitie. Een geweldige prestatie."

Conte is de vierde trainer die in zijn eerste seizoen in de Premier League direct de titel pakt. Dat presteerden eerder José Mourinho (met Chelsea in 2005), Carlo Ancelotti (met Chelsea in 2010) en Manuel Pellegrini (met Manchester City in 2014).

De oud-bondscoach van Italië pakte bovendien voor de vierde keer in zijn loopbaan de titel. Hij veroverde tussen 2012 en 2014 drie keer de 'Scudetto' als coach van Juventus.

Chelsea, dat Leicester City afloste als regerend landskampioen, is met 87 punten uit 36 wedstrijden niet meer te achterhalen door nummer twee Tottenham Hotspur, dat 77 punten heeft.

