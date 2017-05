'Feyenoord moet tegen Heracles doen alsof het speelronde 13 is'

"De truc is dat ze erin moeten slagen om de wedstrijd te benaderen als alle andere thuiswedstrijden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel de kern", zegt psychiater Bram Bakker tegen NUsport. De geboren Zwollenaar zag het op dat vlak helemaal misgaan in het met 3-0 verloren duel met Excelsior.

"Excelsior scoorde en toen ging het gelijk mis doordat Feyenoord de rug niet kon rechten en verkrampte. Je zag dat de spelers gingen nadenken. Daardoor vielen alle automatismen en de routine helemaal weg. Die eerste goal was direct fataal. Je zag direct een houding van: het zal toch niet?"

"Tegen de spelers moeten in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles continu de overeenkomsten benadrukt worden in plaats van de verschillen: 'Ja, De Kuip is zondag uitverkocht, maar dat is altijd zo'. Probeer het klein te maken. 'Als we spelen zoals we het hele jaar doen, dan gaan we gewoon winnen'. Met 0-1 achter komen? Dat kan gebeuren."

Wat dat betreft denkt de 53-jarige Bakker, die ook onder meer schrijver en columnist is, dat trainer Giovanni van Bronckhorst er goed aan heeft gedaan om de hele week besloten te trainen met Feyenoord. "Anders komen er toch weer allemaal verhalen naar buiten. Dat leidt tot onrust. Nu weten we het allemaal niet en dat geeft de spelers iets minder drukte en gedoe. Het beschermt ze."

Afgeleid

Sportpyscholoog Ryan Kreijne zag ongeveer hetzelfde gebeuren bij Feyenoord tegen Excelsior. "Ze staan onder hoge druk, hebben al lang geen titel gepakt en er zijn veel supporters die iets verwachten. Door die druk raak je tijdens het spel afgeleid en ben je niet meer bezig met wat je moet doen. Het kan zich lichamelijk uiten, al is dat meestal voor de wedstrijd", zegt hij.

"Feyenoord moet de spanning en de bijkomende adrenaline in zijn voordeel gebruiken. Als je je zorgen maakt over wat gaat komen, wordt het lastig. Als je 1-0 achter komt, zie je het uit je handen glippen en ben je niet meer bezig met waarmee je bezig moet zijn. In je hoofd zit de kans die je hebt gemist of hoe de supporters reageren. Daardoor raak je afgeleid, want je hebt een beperkte hoeveelheid aandacht."

De 27-jarige Kreijne, die tevens American football-international is, vindt dat Feyenoord in het kampioensduel met Heracles dus moet proberen om minder na te denken. "Ze waren tegen Excelsior te gespannen en daardoor ontbrak de chemie een beetje. De spelers en staf moeten gezamenlijk bezig zijn met het hier en nu, niet met wat is geweest of gaat komen. Ze moeten gewoon lekker voetballen."

In tegenstelling tot Bakker is Kreijne er niet geheel zeker van dat het besluit van Van Bronckhorst om een week besloten te trainen goed uitpakt. "Het kan zijn dat hij de spelersgroep meer bij elkaar wilde houden en wilde afsluiten van de buitenwereld. Het kan een goede zet zijn, maar ik durf dat niet met zekerheid te zeggen."

Speelronde 13

Bakker beaamt dat ieder gebrek aan aandacht van een Feyenoord-speler tegen Heracles al funest kan zijn. "Er moet gewoon heel goed besproken worden wat er gebeurt als het in De Kuip tijdens de wedstrijd tóch 0-1 wordt. De spelers moeten zich focussen op hun taak en opdracht in het team. 'Als jij dat doet, dan komt het goed'. Ze moeten hetzelfde doen als altijd."

"Wat mijn gouden tip is? Doe alsof het Heracles-thuis is in speelronde 13. Omdat ze niet bijgelovig moeten zijn én omdat de dertiende speelronde een fase in de competitie is dat het resultaat nog niet cruciaal is. Alle gelijkenissen moeten vooropgesteld worden en de verschillen moet je negeren."

Kreijne spreekt woorden van dezelfde strekking. "Maak je geen zorgen over wat er gaat komen en hou het bij de dingen waar je controle over hebt. Het is een soort instelling; je aandacht op het voetbal houden. Als dat lukt, dan denk ik dat Feyenoord zich herpakt."

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles begint zondag net als alle andere Eredivisieduels om 14.30 uur. Concurrent Ajax, dat een punt toegeeft, speelt uit tegen Willem II.