Clubicoon Swart ook bij mislopen titel tevreden over Ajax-seizoen

"Natuurlijk wil ik dat Ajax ieder jaar kampioen van de Eredivisie wordt", is de voormalige rechtsbuiten van de Amsterdammers duidelijk in gesprek met NUsport.

"Toch vind ik niet dat Ajax heeft gefaald als ze tweede worden achter Feyenoord. Het feit dat we voor het eerst in 21 jaar weer eens de finale van een Europees toernooi hebben gehaald, maakt een hoop goed."

Swart denkt niet dat 'zijn' Ajax dit weekend Feyenoord nog van de titel af kan houden. "Normaal gesproken wint Feyenoord in De Kuip altijd van Heracles Almelo. De 3-0 nederlaag tegen Excelsior was een misstap, die niemand had verwacht. Daar hebben ze van geleerd."

"Heracles heeft nog een punt nodig om zeker te zijn van de play-offs voor de Europa League. Met Samuel Armenteros hebben ze een gevaarlijke spits. Hij heeft er dit seizoen al negentien gemaakt. Feyenoord moet dus oppassen voor de counter."

Speciaal

Ajax neemt het zondag op de laatste speeldag op tegen Willem II. "Natuurlijk heeft Ajax de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Olympique Lyon nog in de benen, maar ik denk niet dat die wedstrijd een rol gaat spelen. Ik verwacht een vrij eenvoudige overwinning voor Ajax: 1-3."

Voor Willem II staat er zondag niets meer op het spel. Toch verwacht Swart dat de Tilburgers er nog alles aan zullen doen om een goed resultaat te behalen. "De wedstrijd tegen Ajax is altijd speciaal. Dat soort teams doen er alles aan om van ons te winnen. Dat is nou eenmaal hoe het gaat in Nederland."

Rooskleurig

Naast het behalen van de Europa League-finale is 'Mister Ajax' Swart ook erg te spreken over de ontwikkeling van de jonge spelers bij de Amsterdammers.

"De komende jaren zien er heel rooskleurig uit voor Ajax. Met spelers als Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Donny van de Beek en Abdelhak Nouri hebben we geweldige talenten. Natuurlijk maken zij af en toe nog wat foutjes, maar dat hoort erbij."

"Peter Bosz en zijn staf hebben het dit jaar goed gedaan. Ajax speelde dit seizoen bij vlagen geweldig voetbal. Tijdens wedstrijden als tegen Lyon, Schalke 04 en FC Kopenhagen hebben de mensen echt op de banken gestaan. De fans hebben dit seizoen meerdere keren weer het voetbal gezien dat bij Ajax hoort. Dat is erg positief."

Willem II-Ajax begint zondag net als de overige acht duels in de Eredivisie om 14.30 uur. De mogelijke kampioenswedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.