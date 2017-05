Conte ziet stap naar 3-4-3-systeem als sleutel tot titel met Chelsea

Na een moeizaam begin van het seizoen besloot de Italiaan om over te schakelen naar een 3-4-3-formatie. De resultaten werden daardoor beter en Chelsea haalde vrijdag bij West Bromwich Albion (0-1) de titel definitief binnen.

"De keuze voor dat systeem heeft ons seizoen veranderd. We moesten iets veranderen en een nieuwe manier van spelen vinden. Ik dacht aan dit systeem, omdat ik wist dat ik daar de spelers voor had", aldus een euforische Conte tegen de BBC.

Lange tijd leek het er in de uitwedstrijd tegen WBA op dat Chelsea het titelfeest nog even moest uitstellen, maar invaller Michy Batshuayi zorgde in de slotfase voor het bevrijdende doelpunt.

"We hadden weinig geluk, maar hebben het goed gedaan", aldus Conte. "Nu is het belangrijk om uit te rusten. Het is een geweldig seizoen, maar we kunnen de FA Cup ook nog winnen."

Vierde trainer

De 47-jarige Conte is de vierde trainer die in zijn eerste seizoen in de Premier League direct de titel pakt na José Mourinho, Carlo Ancelotti en Manuel Pellegrini. Hij schrijft zijn succes toe aan de chemie met zijn spelers.

"Ik voelde me iedere wedstrijd één met mijn spelers. Ik heb steeds mijn passie, mijn goede wil en mijn eenheid met de spelers laten zien. Dat is hoe ik ben. We hebben dit kampioenschap samen behaald."

Chelsea-aanvoerder Gary Cahill kon zijn geluk eveneens niet op. "Dit voelt echt geweldig, heel speiaal. We hebben het verdiend, want we werkten hard en waren het beste team", aldus de 31-jarige verdediger.

"We hebben ons eigenlijk het hele seizoen zelfverzekerd gevoeld. Het gevaar is dat je je al kampioen voelt terwijl je dat nog niet bent, maar de titel is nu binnen. Ik kan niet wachten de beker vast te houden."

Chelsea speelt in de Premier League nog thuis tegen Watford en Sunderland. Op 27 mei wacht Arsenal in de finale van de FA Cup.

