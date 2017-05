Chelsea na kleine zege voor zesde keer kampioen van Engeland

Lange tijd leek het erop dat de Londenaren, waar Nathan Aké op de bank bleef, het kampioensfeest nog even moesten uitstellen. In de slotfase zorgde invaller Michy Batshuayi echter voor de bevrijdende treffer.

Chelsea, dat een groot deel van dit seizoen al bovenaan stond in de Premier League, pakte eerder de landstitel in 1955, 2005, 2006, 2010 en 2015. Op 27 mei staan de 'Blues' ook nog in de FA Cup-finale tegen Arsenal.

Trainer Antonio Conte, bezig aan zijn eerste seizoen als Chelsea-coach, is voor de vierde keer in zijn trainersloopbaan kampioen. Hij pakte tussen 2012 en 2014 drie keer de 'Scudetto' als coach van Juventus.

Chelsea volgt Leicester City op als landskampioen en is met 87 punten uit 36 wedstrijden niet meer te achterhalen door nummer twee Tottenham Hotspur, dat 77 punten heeft.

Hiddink

Voor Chelsea is het de zesde landstitel in de clubhistorie en de vijfde sinds de oprichting van de Premier League in 1992. Vorig seizoen beleefde de club als titelverdediger nog een dramatisch jaar.

Het leidde in december 2015 tot het ontslag van José Mourinho, waarna Chelsea onder leiding van Guus Hiddink vanuit de degradatiezone nog opklom naar de tiende positie.

De Londenaren moesten het daardoor een jaar stellen zonder Europees voetbal, maar konden zich zodoende wel volledig richten op de Premier League. Met Conte als nieuwe manager beleefde Chelsea een moeizame start, maar toen de Italiaanse trainer overstapte naar een 3-4-3-systeem begon het te draaien.

Topschutter Diego Costa, die tot dusver twintig keer scoorde in de Premier League, en spelmaker Eden Hazard (vijftien goals) waren de uitblinkers.

