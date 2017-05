Helmond Sport en FC Emmen naar tweede ronde play-offs

Helmond Sport schakelde Almere City uit door in Flevoland met 0-2 te winnen. Het heenduel was maandag al in een 4-2 overwinning geƫindigd voor de ploeg van trainer Roy Hendriksen.

De return in het Yanmar Stadion van Almere City werd op slag van rust beslist. Jordy Thomassen scoorde in de 41e minuut en twee minuten later zorgde Teije ten Den voor de genadeklap.

Eerder op de avond eindigde Emmen-RKC Waalwijk in 0-1, maar het verlies in de eigen JENS Vesting had geen gevolgen voor de Emmenaren. De eerste wedstrijd in Waalwijk leverde maandag namelijk al een 1-5 zege op.

RKC-spits Johan Voskamp zorgde in Emmen na een halfuur voor het enige doelpunt van de wedstrijd. De bezoekers moesten in de tweede helft verder met tien man door een directe rode kaart voor Roel van de Sande.

Eredivisie-tickets

Helmond Sport mag zich nu opmaken voor een confrontatie met de uiteindelijke nummer zeventien van de Eredivisie. Roda JC, Sparta Rotterdam en NEC zijn de mogelijke tegenstanders.

Emmen wacht een tweeluik met de club die als zestiende eindigt in de Eredivisie. Ook de tegenstander van de club uit Drenthe komt uit het rijtje Roda, Sparta of NEC.

In de tweede ronde van de play-offs staan ook de ontmoetingen MVV Maastricht-SC Cambuur en FC Volendam-NAC Breda op het programma. De vier clubs die overblijven strijden om twee Eredivisie-tickets.