Bosz merkt dat Europees succes fysieke weerslag heeft op Ajax-selectie

Ajax bereikte donderdag ondanks een 3-1 nederlaag tegen Olympique Lyon de Europa League-finale. Niet alle spelers kwamen geheel ongeschonden uit dat duel, terwijl zondag alweer Willem II wacht in de laatste Eredivisiespeelronde.

"Een aantal jongens heeft toch behoorlijke tikjes opgelopen. We moeten kijken hoe dat de komende twee dagen herstelt", zei Bosz vrijdag bij terugkomst op trainingscomplex De Toekomst.

Lasse Schöne moest donderdag in Lyon met pijn in zijn rechterenkel kort na rust naar de kant en ook vleugelspits Amin Younes stapte in de slotfase aangeslagen van het veld, waardoor achter sommige namen nog een vraagteken staat voor het duel van zondag.

In de uitwedstrijd tegen Willem II maakt Ajax nog kans op het kampioenschap. Koploper Feyenoord heeft een punt voorsprong en neemt het in eigen huis op tegen Heracles Almelo, dat nog om Europees voetbal speelt.

Afhankelijk

De 53-jarige Bosz besefte dat hij met Ajax nog een paar keer alles op alles moet zetten om minimaal één prijs over te houden aan het huidige seizoen.

"We weten dat het dit een bijzondere prestatie is, maar we hebben nog niets gewonnen. Er valt voor ons dit seizoen wel nog heel veel te winnen", zei hij. "En dat begint aanstaande zondag, al zijn we wel afhankelijk van wat Feyenoord doet."

"We moeten sowieso zorgen dat we onze eigen wedstrijd winnen. Want je zou jezelf voor je kop slaan als blijkt dat Feyenoord niet wint en we zelf ook niet gewonnen hebben. Dat moeten we voorkomen. Als we winnen, leggen we de druk volledig bij Feyenoord neer. En dan moeten zij maar kijken of hen dat ook lukt."

De wedstrijd tussen Willem II en Ajax begint zondag net als alle andere wedstrijden in de Eredivisie om 14.30 uur. De ploeg van Bosz speelt op woendag 24 mei om 20.45 uur tegen Manchester United in de Europa League-finale.

